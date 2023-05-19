Лише пошкодив: бійці показали наслідки удару "Ланцету" по ЗРК Stormer HMV (відео)

Російські пропагандисти стверджували, що вони знищили британську установку на озброєнні ЗСУ. Однак виявилось, що машина отримала тільки пошкодження пускової та борт корпусу.

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Українські військові показали, як виглядає британський зенітно-ракетний комплекс Stormer HMV після удару дрона-камікадзе "Ланцет". Відео опублікували в телеграм-каналі Vanguard.

На початку травня російські телеграм-канали розповсюдили відео, на якому зафіксовано влучання "Ланцету" по українській ЗРК. На кадрах було видно, що пускова установка загорілась, через що окупанти заявили, що Stormer HMV знищено.

Однак 19 травня військові передали телеграм-каналу фото та відео, з якого зрозуміло, що установка отримала пошкодження, проте вона не знищена. Ураження зазнала пускова турель та борт машини. Видно, що бронювання не було пробите дроном-камікадзе.

Наслідки ураження "Ланцетом"

"Незабаром Stormer повернеться до роботи після ремонту", — підсумували автори публікації.

Stormer HMV побудовано на базі БМП Alvis Stormer. Вона має алюмінієвий корпус з рознесеною сталевою бронею високої твердості. Машина має витримувати потрапляння куль калібру 14,5 мм метрів, а також міни та осколки від артилерійських снарядів.

Нагадаємо, 16 травня ЗМІ писали, як українські військові знайшли способи протистояти російському "Ланцету".

30 квітня аналітики розібрали дрон-камікадзе "Ланцет" й знайшли там чипи, які були виготовлені в період з 2014 по 2021 роки.