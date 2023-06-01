"Не можна повторювати порожні формулювання": Науседа зажадав від НАТО гарантій для України

Північноатлантичний альянс регулярно говорить про те, що двері для Києва залишаються відчиненими, проте настав час перейти до дій, вважає президент Литви.

Україні зобов'язані виділити компенсацію за те, що вона не може зараз стати повноцінним членом НАТО. Таку думку озвучив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Verslo Žinious 1 червня.

За його словами, Північноатлантичний альянс повинен припинити регулярно робити заяви про те, що двері НАТО відчинені для України і настав час перейти до дій.

"Ми багато разів говорили, що не можна повторювати порожні формулювання про відчинені двері в НАТО. Ми повинні знайти щось, щоб компенсувати нашу нездатність надати Україні повного членства в НАТО зараз", — йдеться у повідомленні.

Гітанас Науседа зазначив, що було б дуже складно запропонувати країні, яка перебуває у стані війни, повноправне членство у військовому альянсі і це всі розуміють. Але, при цьому, в НАТО зобов'язані знайти спосіб гарантувати безпеку Україні. Мова про військову підтримку, політичну, а також тісне співробітництво.

"Важливо розуміти, що війна закінчиться перемогою України, але що далі? Ситуація дуже серйозна, і, на жаль, вона погіршується, особливо з огляду на те, що Білорусь активно залучена до цього конфлікту і готова розгорнути тактичну ядерну зброю", — продовжив Гітанас Науседа.

Усі ці питання слід вирішити під час саміту НАТО, який пройде вже у липні у Вільнюсі. Також там обговорять зміцнення протиповітряної оборони Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, 1 червня повідомлялося, що Франція наполягає на конкретному плані вступу України до НАТО. Подібний розвиток подій можливий при зниженні ризиків безпеки для Альянсу, як зазначила міністр закордонних справ Катрін Колонна.