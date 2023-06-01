Залучили гаубицю Д-30 і міномет: "росомахи" влучним ударом знищили ворожу БМП (відео)

Піхотне з'єднання ЗСУ, яке виконує завдання у лісовій та болотистій місцевості, успішно ліквідувало бронетехніку ЗС РФ та змусило загарбників втікати.

Бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша залучили гаубицю Д-30 у парі з мінометом, знищивши російську БМП. У пресслужбі підрозділу у Facebook 1 червня опублікували подробиці.

На відео техніка окупантів пересувається на високій швидкості. Згодом бойова машина опинилася під обстрілом. Ворожа піхота вирішила заховатися серед дерев та рослинності, де опинилися під вогнем підрозділу Збройних сил України.

"Перший снаряд ліг за кількадесят метрів від бойової машини рашистів, а другий — влучив точно в ціль!", – повідомили українські захисники.

68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша ЗСУ

Піхотне з'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України виконує завдання у лісовій та болотистій місцевості. Особовий склад комплектується лише військовослужбовцями контрактної служби. Усі бійці мають бойовий досвід. Долучаються й українці, які мають досвід у цивільному житті спорідненої професії зі специфікою бригади — мисливці, єгері, співробітники лісових господарств. У грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський вручив бригаді бойове знамено.

На емблемі бригади зображена росомаха. У геральдиці це означає силу і безкомпромісність, впевненість та відвагу, готовність йти до кінця. Росомаха в природі — надзвичайно лютий хижак, безжальний до своїх ворогів.

Нагадаємо, 31 травня Волинська тероборона показала, як знищила танк ЗС РФ із гаубиці FH70. Влучний дозволив залишити росіян без важкої бронетехніки, яку ретельно заховали у лісі. Успішна операція була проведена спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".

Також бійці 3-ої штурмової бригади 29 травня показали, як ліквідували гаубицю російських військ "Мста-Б" під Бахмутом. Знищення ворожої артилерії відбулося поблизу міста, яке тривалий час залишається найгарячішою точкою російсько-української війни.