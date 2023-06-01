Після "тероризму" на Білгородщині Медведєв погрожував Києву новими "спецопераціями" (відео)

За словами колишнього російського президента, від України постійно виходитиме загроза, тому Москві буде потрібно постійно проводити "військові спецоперації", подібні до тієї, яка вже йде більше року.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав до знищення українського керівництва. Спілкуючись із військовослужбовцями на загальновійськовому полігоні Прудбой у Волгоградській області, він коментував недавні атаки безпілотників у Москві та інших регіонах РФ, назвав їх тероризмом і закликав до заходів у відповідь. Відео опубліковано у Telegram-каналі Медведєва.

"Вони мають бути знищені. Причому не лише в особистій якості — треба знищити "осине гніздо", режим цей, який склався в Україні, він підлягає винищенню", — заявив колишній російський президент.

За його словами, в іншому випадку з України постійно виходитиме загроза і тому "доведеться постійно проводити операції, на кшталт тієї, яка більше року вже у нас проводиться".

Нагадаємо, що 26 травня Дмитро Медведєв спрогнозували, скільки триватиме війна в Україні. З його слів, військові дії затягнуться на десятиліття.

Також повідомлялося, що на початку травня Дмитро Медведєв заявив, що Twitter використовувався для поширення пропаганди, а "Ілон не впорався".

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