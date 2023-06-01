"Допомагають перемогти": Зеленський подякував Сунаку за ракети Storm Shadow (відео)

За словами президента України, для захисту мирних жителів та цивільної інфраструктури над містами необхідно створити повітряний щит.

У четвер, 1 червня, президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, повідомляється на офіційному Telegram-каналі глави держави.

"Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком відзначив нещодавнє передання Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Це саме та зброя, якої ми потребуємо сьогодні. Вона допомагає нам перемогти", – йдеться у публікації.

Також український лідер поінформував британського прем'єр-міністра про ситуацію на фронті та зазначив, що для захисту мирних жителів та цивільної інфраструктури над містами потрібно створити повітряний щит.

"Розглянули очікування України від Вільнюського саміту НАТО. Для України важливо отримати чіткий сигнал про перспективи членства в Альянсі, що стане ще одним мотивувальним чинником для Збройних Сил України та всього українського народу", – повідомив президент.

Крім того, Володимир Зеленський подякував Лондону та Ріші Сунаку за допомогу нашій країні: лідерство у створенні танкової та авіаційної коаліції та готовність розпочати підготовку українських льотчиків.

Нагадаємо, 1 червня президент України Володимир Зеленський приїхав з візитом до Молдови, де у нього заплановано низку двосторонніх зустрічей. Після спілкування з президентом Молдови Маєю Санду він вирушив до Замку Мімі у селі Бульбоака на саміт Європейської політичної спільноти.

Виступаючи на саміті, він заявив, що сучасний терор Росії можна перемогти за допомогою коаліції західних ракетних комплексів "Patriot" та коаліції винищувачів. За словами українського лідера, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна приймала рішення заради всієї Європи та її цінностей.