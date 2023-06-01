Зеленський озвучив два найважливіші принципи для перемоги над ракетним терором РФ

За словами президента України, є дві вирішальні складові для того, щоб покінчити з російським ракетним шантажем та терором.

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Сучасний терор Росії можна перемогти за допомогою коаліції західних ракетних комплексів "Patriot" та коаліції винищувачів. Про це 1 червня заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові.

За словами українського лідера, від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна приймала рішення заради всієї Європи та її цінностей.

"Ми маємо пам'ятати, що кожен сумнів, який ми демонструємо тут, у Європі — це траншея, яку Росія обов'язково спробує зайняти... Наскільки ми можемо відкинути сумніви, ми можемо відкинути зло агресії. Серед нас немає нікого, хто б не знав, які рішення зараз потрібні Європі", — заявив президент України.

Зеленський нагадав, що за минулу ніч російські ракети спричинили загибель ще трьох мирних жителів України, а також, що не менше 484 дітей було вбито за весь період повномасштабної війни з РФ.

"Зараз є дві вирішальні складові: коаліція "Patriot", яка покладе край російському шантажу балістичними ракетами, і коаліція сучасних винищувачів, які доведуть, що терор проти наших міст не має шансів", — заявив він.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні у військовому протистоянні та зазначив, що кожен крок у забезпеченні ППО рятує життя мирних людей.

"Швидкість формування цих двох коаліцій — коаліції "Patriot" та коаліції сучасних винищувачів — буквально прискорює світ", — додав президент.

Нагадаємо, що 9 лютого Володимир Зеленський попередив президента Маю Санду про плани Росії захопити Молдову.

Також нагадаємо, що у середині травня стало відомо про те, що під час візитів лідера України до інших країн Європи почало обговорюватися питання щодо створення коаліції винищувачів для українських Повітряних сил.