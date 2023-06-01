Пентагон сплатив Starlink для України: контракт із Ілоном Маском уже підписано

У заяві Міноборони США йдеться про те, що вони продовжують роботу з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити для українців стійкі супутникові та комунікаційні можливості.

Міноборони США сплатить Україні сервіс супутникового зв'язку Starlink підприємця Ілона Маска. Зараз Пентагон вже має укладений контракт з компанією Starlink на надання сервісу для України, про це йдеться в офіційній заяві оборонного відомства, передає Sky News.

"Ми продовжуємо роботу з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україні стійкі супутникові та комунікаційні можливості, яких вони потребують", — йдеться у заяві Міноборони США.

Система Starlink забезпечує швидкісний доступ до інтернету в найскладніших умовах — будь то віддалені райони, де немає стабільного покриття або ж, як у випадку України, зона активних зіткнень.

Маск відзначився низкою суперечливих заяв щодо використання Україною Starlink. Спочатку він говорив, що система працюватиме в Україні "безкоштовно", хоч він і втратить на цьому гроші.

Потім Starlink обмежили можливості управління дронами в наступальних цілях за рахунок геоблоків, які не дозволяють терміналам працювати не тільки на окупованих Росією територіях, але і на морі.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні безпілотні платформи THeMIS, снаряди для танків Leopard 1 та БТР.