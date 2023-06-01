"Таксі я їм замовляти не буду": Зеленський спрогнозував вихід ЗС РФ із Придністров'я (відео)
Процеси, які стосуватимуться невизнаного Придністров'я, змусять загарбників, як вважає теперішній керівник української держави, залишити окуповані території Молдови.
Президент України Володимир Зеленський натякнув, що наша держава може зіграти вагоме значення у стабілізації безпекової ситуації у Молдові, де на території невизнаного Придністров'я перебувають війська Росії. Під час пресконференції за підсумками візиту він прокоментував таку можливість.
Політик зазначив, що Україна з Молдовою має спільний кордон, тому Києву доведеться в будь-якому разі розбиратися з цим питанням. Процеси, які будуть запущені стосовно Придністров'я, змусять загарбників, на його думку, залишити ці території.
"Вони захочуть жити — підуть", — заявив український політик.
З його слів, окупаційні підрозділи знайдуть вихід, як залишити окуповані землі іншої держави. Журналіст уточнив, що у такому разі російські підрозділи можуть піти через територію України. У відповідь Зеленський зазначив, що "знайдеться шлях".
"Таксі я їм замовляти не буду", — додав президент.
Нагадаємо, 31 травня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова сподівається приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям. Вона вважає, що вирішенням конфлікту з Придністров'ям стане проведення економічних реформ і боротьба з корупцією. Це, на її думку, поставить Молдову на чіткий шлях вступу до ЄС і покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки з блоком, а не Росією, принесуть користь їхньому життю.
Також 8 травня Придністров'я запросило у Росії збільшення "миротворчого контингенту". Влада невизнаної республіки спростовує інформацію про провокації з боку ЗСУ, яка поширюється російськими ЗМІ, і повідомляє, що ситуація в регіоні залишається відносно стабільною. Зі свого боку співголова ОКК від Придністров'я Олег Біляков прокоментував ці чутки і повідомив, що не отримував подібних відомостей у межах Спільних миротворчих сил.