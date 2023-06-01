Підготовка пілотів та ППО: Зеленський і Макрон підтвердили домовленість щодо протидії РФ

Президенти висловили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків та посилити Повітряні сили ЗС України.

Президент України Володимир Зеленський та Емманюель Макрон, керівник французької держави, підтвердили свою домовленість стосовно захисту українського народу та посилення можливостей ППО. Про це йдеться у спільній заяві, інформує 1 червня Офіс Президента.

Політики наголосили на тому, що попередні домовленості, які були досягнути в Парижі 14 травня 2023 року, повинні реалізовуватися. Це дозволить допомогти захистити населення України від російських ударів. Франція має намір й надалі посилити можливості протиповітряну оборону України.

Президенти підтвердили готовність розробити рамкові умови для початку підготовки українських пілотів бойових літаків. На 12-й зустрічі у форматі "Рамштайн" 25 травня 2023 року ця тема вже обговорювалася.

Підсумки саміту Європейської політичної спільноти у Молдові

Володимир Зеленський у Кишиневі спрогнозував вихід російських військ із Придністров'я. Він зазначив, що процеси, які стосуватимуться невизнаної території, змусять загарбників, як вважає теперішній керівник української держави, залишити окуповані території Молдови.

Також український лідер звернувся до керівника британського Кабміну Ріші Сунака та подякував за ракети Storm Shadow. За словами президента України, для захисту мирних жителів та цивільної інфраструктури над містами необхідно створити повітряний щит.

Зеленський зустрівся й з президенткою Молдови Маєю Санду. Очільник держави говорив про формулу миру та подякував Молдові за співпрацю. Він зазначив, що Україна готова до вступу в НАТО, але чекає, коли до цього буде готовий Альянс.

Нагадаємо, 31 травня Макрон заявив, що Захід має допомогти Україні в наступі Збройних сил України. Найближчі декілька місяців, як зазначив президент Франції, можуть стати вирішальними, тож союзники зобов'язані надати ЗСУ засоби для ефективності.