"Ми стали тільки злішими": кияни розповіли, як ставляться до росіян на тлі ракетних атак ЗС РФ

Журналісти заявили, що Кремль неодноразово запускав Києвом свою гіперзвукову ракету "Кинжал", проте жителі столиці не бояться навіть такої зброї.

Росіяни намагаються залякати жителів української столиці ракетними атаками, проте кияни не бояться, а стають лише злішими. Про це розповіли журналістам Kyiv Post.

Як розповіла 63-річна пенсіонерка Алла, після ракетних ударів люди у Києві стали лише більше ненавидіти російських окупантів.

"Ми стали тільки злішими", — сказала вона.

Алла розповіла, що у неї у Києві живуть онуки. Їм по 9 та 11 років. Саме за них вона переживає найбільше. На жаль, дітей вже травмовано війною. Іноді засинають під час уроків, тому що нічні ракетні обстріли не дають спати.

"Діти психологічно втомлюються. Але зліше. Один із моїх онуків завжди говорив російською, а тепер, навіть коли грає з друзями в ігри, просить їх говорити українською", — сказала жінка.

62-річний пенсіонер Григорій розповів журналістам, що росіяни намагаються викликати у мешканців української столиці паніку, але ніхто не має наміру здаватися.

"Ми волелюбні люди. У нас ніколи не було царя, тому ми не здамося", — сказав він.

За словами журналістів, почуття непокори агресору пронизує всіх.

25-річний підприємець Антон заявив, що попри війну залишився жити та працювати у Києві. У нього виробився імунітет, а тому не боїться обстрілів.

"Позавчора, коли були вибухи, я постійно проводив на балконі, спостерігаючи за роботою ППО", — сказав він.

35-річний державний службовець Андрій розповів, що постійні бомбардування неприємні, але кияни вже адаптувалися.

"Мені це просто не подобається. Війна йде вже давно, тому люди пристосувалися. Ми живемо далі", — сказав він.

Видання зазначило, що Кремль неодноразово запускав по Києву свою гіперзвукову ракету "Кинджал", яку Москва рекламує як переважаючу будь-яку зброю дальньої дії НАТО і здатну подолати будь-яку систему ППО у світі, але марно.

"Кинджали? Тепер ми їх теж ловимо. Вони вже зробили все, що могли", — зауважила киянка Наталія.

Нагадаємо, що військовослужбовці розповіли журналістам WP, як захищають Київ від повітряних атак РФ. За словами журналістів, ППО України являє собою ковдру з різних озброєнь, багато з яких було передано Заходом. Сотні українських солдатів озброєні ПЗРК Stinger, багато хто використовуює інші складніші системи.