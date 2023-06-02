Мобілізація в Україні у червні: що відомо про зміни та кого можуть призвати до армії

У червні 2023 року в Україні набудуть чинності більш суворі правила мобілізації у питанні вручення повісток та призову на службу. Мобілізувати можуть як обмежено придатних, так й громадян, які раніше не проходили службу.

В Україні триває мобілізація. З 1 червня очікується низка змін, зокрема, у військовому обліку та сповіщенні громадян. Що нового чекає на військовозобов'язаних у червні 2023 року, розповів ТСН.

Кого мобілізуватимуть у червні 2023 року

Мобілізувати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років, якщо вони придатні за станом здоров'я і не мають законних підстав для звільнення від призову. Відтепер на військову службу можуть призвати навіть тих, хто немає досвіду військової служби віком від 25 до 60 років (30 травня 2023 року ухвалений проєкт закону №9281, який передбачає внесення змін до статті 15, 18, 18−1 і 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"). У зону бойових дій їх відправлятимуть виключно після проходження обов'язкового навчання.

Кого можуть призвати:

Військових, які проходили строкову службу;

Офіцерів запасу, резервістів, інших осіб, які мають досвід служби;

Громадян, які не проходили військову службу;

Обмежено придатних під час воєнного стану.

Мобілізація громадян з подвійним громадянством

Не підлягають мобілізації громадяни, які виїздять за кордон на постійне місце проживання. Навіть, якщо вони повідомляють про те, що мають друге громадянство, їх повинні зняти з військового обліку в Україні.

Нова підстава для демобілізації військовослужбовців

Під час воєнного стану можуть звільнятися з військової служби військовослужбовці, близький родич яких загинув під час війни, або зник безвісти. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся.

Кого можна забронювати від мобілізації з 1 червня

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють:

в органах держвлади, інших держорганах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для їхнього виконання;

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Зміни у роботі військово-лікарської комісії

Уже влітку військово-лікарські комісії почнуть працювати при державних і комунальних медичних закладах. Також військові зможуть за спрощеною процедурою оформлювати довідку про поранення, контузію чи отримання каліцтва під час воєнного стану.

Медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов.

Чи будуть мобілізувати студентів у червні

На час навчання студенти мають відстрочку від армії. Студент може отримати повістку для уточнення даних, однак мобілізації він не підлягає.

Студента можуть мобілізувати, якщо його відрахують із навчального закладу та у перехідний між навчаннями час, коли він має статус абітурієнта.

Інші зміни

Згідно із законами № 9260 та № 9259 загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до 18 серпня.

Відповідальність за ведення військового обліку покладена різні органи — терцентри комплектування та соцпідтримки, СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки, місцеву владу, консульства за кордоном. Займатися обліком доручено керівникам держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Повістки виписуватимуть для уточнення облікових даних. Розпорядження про видачу повісток підписуватиме голова ТЦК та уповноважені особи. Військові можуть видавати повістки у різних громадських місцях.

Нагадаємо, 26 травня Володимир Зеленський підписав два закони стосовно спрощення процедури проходження військовослужбовцями лікарських комісій та отримання медичної документації.

Військовослужбовці, які бажають припинити службу у ЗСУ під час періоду мобілізації, мають підтвердити своє право, зібравши необхідний пакет документів.