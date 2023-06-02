Ракети у РФ не закінчаться ніколи: військовий експерт зробив невтішний прогноз

Військовий аналітик Олександр Коваленко впевнений, що ЗС РФ й надалі завдаватимуть удари по українських містах, але наразі ракет у Росії значно менше, ніж було станом на 23 лютого 2022 року.

У Росії налагодили виробництво ракет, тому вони в окупантів ніколи не закінчаться. Таку думку у своєму телеграм-каналі висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його інформацією від 28 квітня до 29 травня по Україні було запущено 198 ракет різної номенклатури, з яких 177 було збито. Тобто ефективність ППО у протидії ракетам 95%. Від 9 березня до 28 квітня РФ не здійснювала масованих ракетних ударів по Україні, що свідчить про накопичення БК — середній показник накопичення БК у росіян становить 2-5 ракет на добу ракетами різної номенклатури. Таким чином, російські окупанти, за вказаний вище період, могли накопичити боєкомплект від 100 до 250 ракет.

"На сьогодні Росія може виробляти ракети Х-101/555, КРМБ "Калібр", 9М723/9М728 "Іскандер", Х-59, Х-31, Х-38, Х-47М2 "Кинджал" і т.д. Тобто, говорячи про "різну номенклатуру" мають на увазі не тільки виробництво ракет Х-101/555 або КРМБ "Калібр", якими обстрілюють тилову Україну", — пише військовий аналітик.

Коваленко звернув увагу на публікації в західних ЗМІ про те, що українська ППО вичерпує запаси БК, втім, таке твердження експерт спростовує, оскільки сили протиповітряної оборони продовжують збивати російські ракети з ефективністю 95%.

"Виробничі потужності наших партнерів вищі, ніж у наших ворогів. І наші партнери можуть їх нарощувати, а ворог — важко і не особливо. Я ж зазначу, що в окупантів ракети ніколи не закінчаться. Просто тому, що вони їх виробляють. Але те, що у них їх на порядок, саме на порядок менше, ніж станом на 23 лютого 2022 року – це факт. І відновити цей потенціал вони не зможуть", — резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що Коваленко повідомляв, що Москва зіткнулася з сильним дефіцитом виробництва ракет, про що може говорити застосування нею "Іскандерів" замість унікальних Х-47М2 "Кинджал".

Раніше військовий аналітик Олександр Коваленко повідомляв, що Росія перекинула в Україну рідкісний танк Т-62М, що свідчить про те, що у РФ великі проблеми з наявністю техніки.