"Це вже "Гойда", чи ще ні?": Росія відправила проти ЗСУ унікальний танк Т-62М, — аналітик

Таких машин у базовій версії свого часу випустили менше десяти одиниць, повідомляє військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Related video

Російські окупанти перекинули в Україну для ведення бойових дій унікальний танк Т-62М. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний супротив" Олександр Коваленко.

"Дуже цікавий екземпляр російського Т-62М вирушає до України у зону бойових дій. Річ у тому, що на базовій версії Т-62М не встановлювали металополімерні блоки на вежі та ВЛД, а розміщували "Хмару". Таких танків випустили менше десятка. Тобто, в якомусь сенсі, це — унікальний танк, але його відправляють на війну", — написав оглядач.

Він задався питанням, чому Росія відправляє на війну проти України саме цей танк. На його думку, це вказує на дефіцит важкої техніки у росіян.

"Невже не змогли знайти іншого Т-62М, на який не потрібно додатково встановлювати металополімерні блоки? Адже мороки менше, чи вже начхати? Хоча, з урахуванням Т-54/55 таки так — начхати. Цікаво, це вже "Гойда!" чи ще ні?", — написав Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що бійці 66-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М "Прорив". Українські захисники за допомогою дрону скинули гранату просто в люк танка, після чого він спалахнув яскравим полум'ям.

У РФ заявили про застосування на війні проти України новітніх танків "Армата". Це — російська розробка, яка характеризується тим, що екіпаж танку не перебуває у башті, а розміщується у передній частині танку в захищених бронекапсулах.