"Это уже "Гойда", или нет?": Россия отправила против ВСУ уникальный танк Т-62М, — аналитик

Таких машин в базовой версии в свое время было выпущено менее десяти единиц, сообщает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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Российские оккупанты перебросили в Украину для ведения боевых действий уникальный танк Т-62М. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Очень интересный экземпляр российского Т-62М отправляется в Украину в зону боевых действий. Дело в том, что на базовой версии Т-62М не устанавливали металлополимерные блоки на башне и ВЛД, а размещали "Облако". Таких танков выпустили меньше десятка. То есть, в каком-то смысле, это — уникальный танк, но его отправляют на войну", — написал обозреватель.

Он задался вопросом, почему Россия отправляет на войну против Украины именно этот танк. По его мнению, это указывает на дефицит тяжелой техники у россиян.

Неужели не смогли найти другого Т-62М, на который не нужно дополнительно устанавливать металлополимерные блоки? Это уже "Гойда", или еще нет?", — написал Александр Коваленко.

Напомним, что бойцы 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Украинские защитники с помощью дрона сбросили гранату прямо в люк танка, после чего он вспыхнул ярким пламенем.

В РФ заявили о применении на войне против Украины новейших танков "Армата". Это — российская разработка, которая характеризуется тем, что экипаж танка не находится в башне, а размещается в передней части танка в защищенных бронекапсулах.