Голову РДА – у відставку: Кличко відреагував на трагедію із закритим притулком та загибеллю мирних

За словами мера столиці, голова Деснянської районної адміністрації має нести відповідальність за недотримання обов'язків щодо контролю за станом захисної споруди, яка призначена для цивільних під час повітряної тривоги.

Після трагедії, яка сталася біля закритого укриття та забрала життя кількох людей, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів із проханням про зняття з посади голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова. Про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Звернувся до Офісу Президента та уряду, які погоджують призначення та звільнення голів районів столиці, про усунення голови Деснянського району Дмитра Ратнікова від виконання обов'язків, поки триває слідство з приводу того, чи було відкрито вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей", – йдеться у документі.

У своїй заяві мер Києва Віталій Кличко також вказав на положення п. 16 ст. 16 закону України "Про місцеві державні адміністрації". Відповідно до цього пункту місцеві державні адміністрації несуть відповідальність за здійснення державного контролю за станом захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) на відповідних територіях.

Кличко підкреслив, що ця трагедія сталася біля закритого укриття, і вважає, що голова Деснянської районної адміністрації має нести відповідальність за недотримання обов'язків щодо контролю за станом цієї споруди.

Мер Києва вважає, що відповідальність за загибель мирних мешканців також має нести керівник медустанови, за призначення якої відповідає Деснянська РДА.

У ніч на 1 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Києву Через падіння уламків у Деснянському та Дніпровському районі Києва загинули троє людей.

У Києві під час атаки укриття у Деснянському районі виявилося закритим. Загинули троє людей, які не змогли до нього потрапити.