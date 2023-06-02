Є лазівка: США залучать Японію до виробництва боєприпасів для ЗСУ, – Reuters

Японський уряд заборонив експорт військового обладнання третім країнам, однак заборона не стосується товарів подвійного призначення.

Сполучені Штати прагнуть забезпечити постачання тротилу з Японії для виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Дві особи, які знайомі з питанням кажуть, що для Японії постачання зброї — табу. Правила експорту забороняють японським компаніям продавати смертоносні товари за кордоном, в тому числі артилерійські боєприпаси, які потрібні Україні. Однак в них є лазівка, яка дозволить купувати важливий компонент для снарядів — це тротил.

"Є спосіб для Сполучених Штатів купувати вибухівку в Японії", — сказав один з інформаторів видання.

Тротил є товаром подвійного призначення, а відтак експортні обмеження для такої продукції значно менш суворі, ніж для суто товарів військового призначення. В тому числі завдяки цьому Штати купують японські ноутбуки для власної армії, зазначили у виданні.

Інше джерело повідомило, що під час візиту глави Пентагону Ллойда Остіна в Токіо, серед іншого йшла мова про те, що Японія схвалить продаж тротилу. Міністерство торгівлі, промисловості та економіки Японії відмовилося повідомити, чи зверталася якась японська компанія щодо експорту тротилу.

У виданні звернулися до компанії Chugoku Kayaku, яка одна з 22 виробників вибухівки, виробляє промисловий тротил. Там заявили, що уряд США до них не звертався.

Нагадаємо, 31 травня США анонсували новий пакет військової допомоги для України. В нього увійдуть боєприпаси, ракети та ЗРК.

2 червня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що країни НАТО мають збільшити витрати на оборону.