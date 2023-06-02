"Йде бій": росЗМІ повідомили про прорив добровольцями кордону РФ у новій ділянці (карта, відео)

За повідомленням російських журналістів, понад 100 добровольців нібито намагаються проникнути в глиб території Росії. У РДК зазначають, що всі зусилля на даному етапі спрямовані на розвідку.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" намагаються перейти кордон у районі ділянки Уразово-Веригівка Бєлгородської області РФ. Як пише Фокус, про це 2 червня повідомляють низка російських ЗМІ.

Один із російських військкорів заявив, що у зазначеній ділянці помічено понад 100 бійців РДК. Нібито розпочався бій із російськими прикордонниками.

"Усього в атаці за даними розвідки залучено до батальйону... йде бій", — сказано в повідомленні.

У Росії спростували прорив РДК

Згідно з повідомленням "РІА Новини", в оперативному штабі Бєлгородської області назвали фейком інформацію про прорив добровольців.

"РДК рветься вперед"

Водночас згідно з повідомленням "Російського добровольчого корпусу", бійці продовжують діяльність на території РФ. Проте зараз вони сконцентрували зусилля на розвідці.

"РДК рветься вперед. Займаємося дорозвідкою, диверсійною діяльністю. Незабаром наші шановні слухачі, читачі, шанувальники дізнаються, у чому був задум", — розповів один із командирів РДК.

Також у РДК додали, що поки що вони зберігають інтригу щодо подальших планів.

Бої у Бєлгородській області

У п'ятницю, 2 червня, росіяни заявили про черговий обстріл Бєлгородської області нібито з боку ЗСУ, який призвів до жертв серед мирних жителів. Внаслідок атаки нібито загинули дві жінки від осколкових поранень.

Нагадаємо, 2 червня добровольці з Легіону "Свобода Росії" показали свою військову техніку в селі Нова Таволжанка, де зараз тривають бої. Населений пункт знаходиться на підступах до міста Шебекіно, звідки влада евакуювала місцеве населення.

Днем раніше, 1 червня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" знову прорвали російський кордон і ведуть бої зі Збройними силами РФ.

Також нагадаємо, 1 червня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про завдання удару по Шебекіному, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації.