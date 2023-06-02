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Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

"Йде бій": росЗМІ повідомили про прорив добровольцями кордону РФ у новій ділянці (карта, відео)

Фото: УНІАН | Повідомляється, що бійці РДК нібито знову прорвали кордон РФ

За повідомленням російських журналістів, понад 100 добровольців нібито намагаються проникнути в глиб території Росії. У РДК зазначають, що всі зусилля на даному етапі спрямовані на розвідку.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" намагаються перейти кордон у районі ділянки Уразово-Веригівка Бєлгородської області РФ. Як пише Фокус, про це 2 червня повідомляють низка російських ЗМІ.

Один із російських військкорів заявив, що у зазначеній ділянці помічено понад 100 бійців РДК. Нібито розпочався бій із російськими прикордонниками.

"Усього в атаці за даними розвідки залучено до батальйону... йде бій", — сказано в повідомленні.

У Росії спростували прорив РДК

Згідно з повідомленням "РІА Новини", в оперативному штабі Бєлгородської області назвали фейком інформацію про прорив добровольців.

"РДК рветься вперед"

Водночас згідно з повідомленням "Російського добровольчого корпусу", бійці продовжують діяльність на території РФ. Проте зараз вони сконцентрували зусилля на розвідці.

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"РДК рветься вперед. Займаємося дорозвідкою, диверсійною діяльністю. Незабаром наші шановні слухачі, читачі, шанувальники дізнаються, у чому був задум", — розповів один із командирів РДК.

Також у РДК додали, що поки що вони зберігають інтригу щодо подальших планів.

Бої у Бєлгородській області

У п'ятницю, 2 червня, росіяни заявили про черговий обстріл Бєлгородської області нібито з боку ЗСУ, який призвів до жертв серед мирних жителів. Внаслідок атаки нібито загинули дві жінки від осколкових поранень.

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Нагадаємо, 2 червня добровольці з Легіону "Свобода Росії" показали свою військову техніку в селі Нова Таволжанка, де зараз тривають бої. Населений пункт знаходиться на підступах до міста Шебекіно, звідки влада евакуювала місцеве населення.

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Днем раніше, 1 червня стало відомо, що бійці "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" знову прорвали російський кордон і ведуть бої зі Збройними силами РФ.

Також нагадаємо, 1 червня губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про завдання удару по Шебекіному, в результаті якого постраждав гуртожиток на вулиці Леніна біля будівлі місцевої адміністрації.