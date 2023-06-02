У Кропивницькому придумали хитру схему, як "відмазувати" чоловіків від мобілізації

Посадовці підприємства "Кіровоградгаз" фіктивно працевлаштовували осіб призовного віку і таким чином "бронювали" їх від призову

В Кропивницькому СБУ навідалася до ВАТ "Кіровоградгаз". Тут придумали схему, як "відмазувати" чоловіків від мобілізації. Про це повідомляють в управлінні Службі безпеки України в Кіровоградській області.

Так на підприємстві посадові особи "працевлаштовували" чоловіків призовного віку, і таким чином "бронювали" їх на час мобілізації. Крім того, фейкові робітники отримували і зарплати. Через "схему" посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.

"Наразі голові правління і керівнику відділу кадрів підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що у Києві затримали 9-х киян, які всупереч забороні знімали роботу української протиповітряної оборони. Поліцейські ідентифікували всіх учасників зйомок та передали їх дані до СБУ. Серед порушників опинилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. У поліції наголосили, що їхні дії могли призвести до викриття тактики роботи ППО.

31 травня співробітники СБУ у Києві прийшли з обшуками до співачки Інни Воронової, яка раніше публікувала в Instagram роботу української ППО.