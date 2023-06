Чому нові наддержави діють поодинці: приклад Китаю

За всю свою історію Пекін уклав лише два постійні союзи — з Радянським Союзом у 1950 році та з Північною Кореєю у 1961 році. Ось і зараз Сі утримується від укладання офіційного союзу з Росією та навіть продовжує відмовляти Кремлю у військовій допомозі для підтримки його військових зусиль в Україні.

Підсумки двох нещодавніх зустрічей на вищому рівні виявили разючу відмінність у ставленні американських і китайських лідерів до військових альянсів. 13 березня президент США Джо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанезе в Сан-Дієго, щоб офіційно закріпити тристороннє партнерство AUKUS. Воно значно поглиблює наявні союзи Америки з Великою Британією та Австралією, зобов'язуючи США і Велику Британію допомогти Австралії в розробці та розгортанні флоту атомних підводних човнів. Після цього, 20 березня, китайський лідер Сі Цзіньпін зустрівся в Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

Хоча Сі пишномовно проголосив, що його візит провіщає "нову еру" китайсько-російського співробітництва, у супровідній заяві до зустрічі фігурувало лише зобов'язання двох держав про співпрацю в такій скромній царині, як "спільне виробництво телевізійних програм". Сі не лише продовжує утримуватися від укладення офіційного союзу з Росією — ще одним великим ревізіоністом, — але й надалі відмовляє Кремлю у військовій допомозі для підтримки його військових зусиль в Україні.

Фокус переклав статтю Евана Н. Резніка та Ханни Елізі Сворн про те, чому нові наддержави діють поодинці.

З огляду на можливу допомогу союзників у зміні балансу сил між державою-гегемоном і її перспективним суперником видається загадкою, чому Китайська Народна Республіка не відмовляється від своєї давньої практики утримання від союзів. Однак історія показує, що поведінка Китаю не є аномальною, оскільки всі чотири великі держави минулого століття — Німеччина, США, Японія і Радянський Союз — на етапі становлення також демонстрували те, що можна назвати "алергією на альянси". Висхідні держави схильні недооцінювати союзи, особливо з іншими сильними державами. Вони надзвичайно впевнені у своїй здатності самостійно досягти своїх експансивних міжнародних цілей і не бажають іти на компроміс. Чіткіше розуміння цього явища може зняти побоювання американських політиків щодо масштабів загрози, яка походить від Китаю, і дасть їм змогу розробити більш виважену стратегію управління напруженістю у Східній Азії.

Політика Китаю щодо відмови від альянсів

За всю свою історію Пекін уклав усього два постійні союзи — з Радянським Союзом 1950 року і з Північною Кореєю 1961 року. У 1982 році на 12-му партійному з'їзді Комуністична партія Китаю офіційно ухвалила "незалежну і самостійну зовнішню політику". На 14-му з'їзді партії, скликаному десять років по тому, тодішній президент Цзян Цземінь чітко повторив, що Китай "не буде вступати в союз із будь-якою країною або групою країн і не приєднається до жодного військового блоку". Партійні чиновники і китайські вчені, які повторюють лінію партії, запропонували кілька обґрунтувань цієї політики.

По-перше, союзи можуть втягнути сторони, що їх підписали, у непотрібні війни.

По-друге, у Китаю мало надійних союзників, оскільки більшість прилеглих держав слабкі у військовому плані.

По-третє, створення альянсів може призвести до зростання регіональної напруженості і змусити сусідні держави виступити проти Китаю.

І, нарешті, альянси не здатні протистояти нетрадиційним загрозам безпеці.

Постійна відданість Китаю політиці відмови від альянсів підриває його здатність заперечувати гегемонію США, незважаючи на те, що його економіка приблизно дорівнює економіці США і має вищі щорічні темпи зростання Фото: U.S. Army

Хоча ці застереження навряд чи можна назвати абсурдними, постійна прихильність Китаю політиці відмови від альянсів підриває його здатність кидати виклик гегемонії США попри те, що його економіка приблизно дорівнює економіці США і має вищі щорічні темпи зростання. На думку політолога Глена Снайдера, офіційні військові союзи являють собою найнадійнішу та найефективнішу форму багатостороннього співробітництва в галузі безпеки, оскільки вони включають "елементи конкретики, юридичних і моральних зобов'язань і взаємності, які зазвичай відсутні в неофіційних союзах". Тоді як Сполучені Штати перебувають в альянсах з 50 країнами, на які в сукупності припадає понад третина світового економічного виробництва, єдиним партнером Китаю залишилася сумнозвісна держава Північна Корея. Лише шість східноазійських союзників Америки — Японія, Південна Корея, Таїланд, Філіппіни, Австралія та Нова Зеландія — 2021 року витратять на оборону 149,7 мільярда доларів, що становить половину оборонного бюджету Китаю, оцінюваного в 293,3 мільярда доларів. Для порівняння, Північна Корея витратила на оборону всього $4 млрд 2019 року (останній рік, за який є офіційні оцінки), що становить 0,5% від оборонного бюджету США в розмірі $732 млрд на цей самий рік.

Великі держави діють поодинці

Аналіз поведінки кожної з великих держав, які проходили етап становлення в минулому столітті, показує, що неприйняття Китаєм офіційних військових союзів не є чимось унікальним. Німеччина, Сполучені Штати, Японія і Радянський Союз теж демонстрували "алергію на альянси": вони не поспішали залучати в союзники могутні держави та відштовхували своїх союзників, ставлячись до них зневажливо і зверхньо. У кожному випадку алергія загострювалася в міру зростання багатства і військового потенціалу висхідної держави.

Перспективні наддержави держави дуже чутливі до альянсів із двох причин. По-перше, оскільки висхідні держави за визначенням є надзвичайно великими і густонаселеними, а також проходять через швидке економічне зростання, вони цілковито впевнені у своїй здатності в односторонньому порядку створити військовий потенціал, необхідний для повалення гегемона, який перебуває у відносному занепаді. По-друге, держава, що сходить, прагнутиме уникнути болісних компромісів із союзниками щодо плану міжнародного порядку, який вона прагне нав'язати після досягнення регіональної або глобальної гегемонії. На думку політолога Роберта Гілпіна, міжнародний порядок складається з "правил, що регулюють міжнародну систему, розподілу сфер впливу і… розподілу територій між державами". Висхідний претендент прагнутиме монополізувати ці механізми від самого початку, оскільки вони відображають і просувають інтереси та цінності панівної держави в довгостроковій перспективі. Це пояснює, чому висхідна держава буде ще неохочіше співпрацювати з сильною державою, ніж зі слабкою — перша може бути ціннішою, ніж друга, у спробах витіснити домінанта-гегемона, але вона вимагатиме помітнішої ролі у формуванні подальшого міжнародного порядку.

Німеччина та Сполучені Штати під час Першої світової війни

На той час, коли Перша світова війна завдала першого удару по Pax Britannica, і Німеччина, і Сполучені Штати вже перевершили британського гегемона в промисловій могутності та ставилися до союзників зі зневагою. За два десятиліття, що передували війні, експансіоністська політика Німеччини (Weltpolitik) уже призвела до її відчуження від двох найпотужніших держав, з якими вона могла б укласти союз проти заклятої сусідки — Франції. Спочатку 1890 року кайзер Вільгельм II і його оточення допустили розірвання оборонного договору Німеччини з Росією. Пізніше в тому ж десятилітті вони відкинули вмовляння британського гегемона про укладення англо-німецького союзу, натомість розпочавши гонку морських озброєнь проти Лондона. Росія уклала союз із Францією, тоді як Британія врегулювала свої колоніальні суперечки з Францією і Росією. Ці події заклали основу для створення Антанти, яка повинна була протистояти Німеччині і перемогти її в майбутній війні.

Німеччина також віддалилася від свого єдиного великодержавного союзника, Австро-Угорщини, з якою вона спочатку уклала двосторонній альянс 1879 року. У роки, що передували початку Першої світової війни, німецькі чиновники приховували від своїх австро-угорських колег докорінну переорієнтацію німецького військового плану, який передбачав початок наступу насамперед на Францію, а не на Росію. Після початку війни німецькі військові лідери ставилися до своїх австро-угорських колег із глузуванням, нав'язуючи австро-угорським військам німецьке командування і намагаючись схилити Італію та Румунію до нейтралітету, запропонувавши тим шматочки австро-угорської території. Роздробленість альянсу сягнула свого апогею на початку 1917 року, коли Берлін відхилив вимогу Відня опублікувати спільні умови миру, що спонукало імператора Габсбургів Карла I таємно укласти сепаратний мир з Антантою.

Німецька зарозумілість відобразилася у приватних коментарях генерала Еріха Людендорфа, який порівнював Австро-Угорщину з "трупом" і скаржився на військову "нікчемність" імперії

Зневажлива поведінка Німеччини щодо свого найважливішого союзника була продиктована як зарозумілістю, так і небажанням ділити очікувані після війни трофеї. Німецька зарозумілість відбилася в приватних коментарях генерала Еріха Людендорфа, який порівнював Австро-Угорщину з "трупом" і скаржився на військову "нікчемність" імперії. Небажання Німеччини ділитися здобиччю відбилося в її рішенні 1916 року змусити Австро-Угорщину відмовитися від ключової мети війни — анексії Польщі, що суперечило меті Німеччини захопити для себе промислові регіони Польщі. Це також проявилося в плані Берліна зі створення Центрально-Європейського митного союзу (Mitteleuropa), що, як побоювався Відень, призведе до економічного і політичного розпаду Двоєдиної монархії.

Тим часом, хоча Сполучені Штати в кінцевому підсумку брали участь у війні разом із британським гегемоном, вони робили це таким чином, щоб максимально збільшити незалежність Вашингтона. Вступивши у війну у квітні 1917 року, президент США Вудро Вільсон наполягав на тому, що Сполучені Штати лише відмовляються від свого колишнього нейтралітету, щоб приєднатися до Антанти як "асоційована", а не "союзна" держава. Вільсон відкинув відчайдушні вмовляння британців і французів швидко інтегрувати американські війська до своїх армій і натомість наполягав на збереженні американських дивізій цілими і збереженні їх під американським командуванням. Цей вкрай неефективний план розгортання нерозважливо підвищив ризик, що німці перекриють слабкі позиції союзників на Західному фронті до того, як американські війська зможуть вступити в бій у достатній кількості, щоб переламати хід подій.

Дії Вільсона випливали з його переконаності, що американські війська можуть самостійно визначити результат війни, і його утопічного ліберального бачення повоєнного міжнародного порядку, заснованого на демократії, вільній торгівлі, самовизначенні та колективній безпеці. Розбіжність у цілях війни між Сполученими Штатами і державами, що воюють на їхньому боці, найяскравіше проявилася в публічному запевненні Вільсона Німеччині, що "ми не хочемо заподіяти їй шкоди або якимось чином блокувати її законний вплив або владу". Ця обіцянка суперечила секретним угодам Антанти про анексію німецької території, розподіл її колоній і вимогу від Берліна обтяжливих репараційних виплат. Такі тертя згодом зіграють катастрофічну роль на післявоєнних мирних переговорах у Парижі, що призведе до укладення договору, який був надто суворим для нескорених німців, але недостатньо жорстким, щоб запобігти їхній помсті.

Німеччина, Японія та США під час Другої світової війни

У міжвоєнні десятиліття провідними претендентами на те, щоб замінити виснажену Британію як гегемона, знову стали Німеччина і США — єдині дві держави, частка яких у світовому виробництві напередодні Другої світової війни перевищувала частку Британії. Імператорська Японія не входила в одну економічну лігу з цими трьома державами, але вона стала провідною військовою і промисловою державою в Азії. Хоча Німеччина і Японія номінально були союзниками, пов'язаними Троїстим пактом 1940 року з Італією, вони не проводили спільних операцій, не здійснювали спільного планування, обмінювалися мінімальною кількістю розвідданих, практично не займалися торгівлею чи взаємною військовою допомогою та тримали у таємниці одне від одного найбільш доленосні стратегічні рішення війни. Нацистська Німеччина також втратила грандіозну можливість виграти війну наприкінці 1940 року, відхиливши радянське прохання про приєднання до Троїстого пакту, хоча приєднання Радянського Союзу до Осі було б руйнівним для Великої Британії і все ще нейтральних Сполучених Штатів. Після того, як 1942 року вторгнення вермахту в Радянський Союз зайшло в глухий кут, німецький диктатор Адольф Гітлер проігнорував заклики Японії та Італії укласти мир із Радянським Союзом і сконцентрувати німецькі сили проти США та Великої Британії. Зі свого боку, Японія відмовилася від неодноразових прохань Німеччини відмовитися від пакту про нейтралітет, укладеного Японією з Радами в 1941 році, через свою стурбованість розширенням своєї морської імперії в Південно-Східній Азії.

Два наймогутніші члени Осі майже не співпрацювали один з одним через сліпучу самовпевненість їхніх лідерів і виключне бачення післявоєнного міжнародного порядку. В автобіографії Гітлера "Майн Кампф", написаній 1925 року, майбутній німецький фюрер виклав чотирьохетапний план, який полягав у послідовному завоюванні Центральної Європи, Західної Європи, Радянського Союзу і США. До кінця 1941 року Німеччина майже самотужки подолала перші два етапи і була на порозі третього. Для Гітлера Японія не тільки становила довгострокову геополітичну небезпеку, стоячи на шляху до світового панування Німеччини, а й складалася з расово неповноцінного населення, яке неминуче мало бути поневоленим або винищеним арійською расою. Перші військові перемоги Японії в Азії викликали в її мілітаристських лідерів настільки ж перебільшене уявлення про те, що вони можуть в односторонньому порядку реалізувати свої масштабні територіальні амбіції, які охоплювали Індію, південну частину Тихого океану, Аляску, Західну Канаду, Центральну і Південну Америку і навіть північний захід США. Ідеологічна доктрина "кодо", що панувала серед японської еліти, також виступала проти тісних зв'язків із Німеччиною, оскільки в ній ішлося про те, що місія Японії полягає в подоланні історичного поневолення західними колоніальними державами та реалізації призначення Японії як вищого народу та культури.

Протягом двох років після Перл-Харбора президент Франклін Д. Рузвельт погодився зі стратегією "Європа насамперед", пріоритетом якої була поразка Німеччини Фото: Вiкiпедiя

Після пізнього вступу у війну в грудні 1941 року поведінка Америки щодо партнерів по Великому альянсу, Великої Британії та Радянського Союзу, ставала дедалі менш доброзичливою зі зменшенням її початкової залежності від численніших збройних сил цих держав. Протягом двох років після Перл-Харбора президент Франклін Д. Рузвельт погодився зі стратегією "Європа насамперед", пріоритетом якої була поразка Німеччини, санкціонував створення англо-американської об'єднаної системи начальників штабів для стратегічного управління воєнного часу, дозволив англо-американську оперативну єдність командування на більшості театрів воєнних дій та надав обом союзникам мільярди доларів військової допомоги за ленд-лізом. Однак починаючи з початку 1944 року політика США стала набагато менш поступливою. Рузвельт відкинув благання прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля відкласти масштабне англо-американське десантне вторгнення до північно-східної Франції та силоміць примусив Черчилля погодитися на подальше вторгнення до південної Франції. Наступник Рузвельта, Гаррі С. Трумен, різко обмежив допомогу за ленд-лізом Великій Британії та Радянському Союзу одразу після капітуляції Німеччини в травні 1945 року, а потім поставив обидві держави на межу економічного краху, різко згорнувши програму після капітуляції Японії три місяці по тому.

Дедалі самовпевненіша поведінка Америки підживлювалася зростаючою упевненістю її лідерів у переважній силі країни та їхнім небажанням іти на компроміс у своєму всеосяжному баченні післявоєнного порядку. На самовпевненість вказує аналіз розвідданих, що потрапив до Рузвельта в січні 1943 року, який прямо заявляв, що настав час "почати користуватися пануванням і впливом, що дісталися нам по праву". Безкомпромісність призвела до того, що Рузвельт і Трумен рішуче наполягали на реалізації колишнього бачення Вільсона про ліберальний міжнародний порядок. Це викликало тертя з Великою Британією, яка відчайдушно прагнула зберегти свою все ще велику імперію, а також з Радянським Союзом, який не був зацікавлений у демократизації або капіталістичних багатосторонніх угодах.

Радянський Союз під час Холодної війни

Хоча Сполучені Штати і Радянський Союз були єдиними великими державами, що повстали з руїн Другої світової війни, економіка СРСР була зруйнована внаслідок конфлікту, і він не міг зрівнятися зі США за військовими витратами до початку 1960-х років. Однак у жовтні 1949 року все ще ослаблений Радянський Союз отримав величезну геополітичну перевагу, коли комуністичні повстанці Мао Цзедуна здобули перемогу в громадянській війні в Китаї. Це спонукало радянського лідера Йосипа Сталіна укласти офіційний військовий союз із новоствореною Китайською Народною Республікою чотири місяці потому. Після смерті Сталіна 1953 року його наступник Микита Хрущов різко збільшив радянську військову та економічну допомогу Китаю і навіть погодився надати режиму Мао прототип ядерної бомби.

Однак до кінця десятиліття, зі зростанням радянської військової міці, Хрущов дедалі частіше розглядав Китай як нужденного "молодшого партнера", керівництво якого вперто відмовлялося прийняти його реформістську (тобто антисталінську) інтерпретацію марксистської доктрини. Незважаючи на те, що річний оборонний бюджет Китаю перевищив річний бюджет будь-якого союзника США, Хрущов зробив низку кроків, які дедалі більше озлоблювали Мао та зрештою розкололи союз. Зокрема, він умовляв Мао прийняти "двокитайське" вирішення конфлікту Пекіна з Тайванем, запропонував Радянському Союзу розмістити радіостанцію і базувати свої ударні підводні човни на китайській землі, відмовився від своєї обіцянки надати Китаю ядерну зброю, відкликав тисячі радянських військових і цивільних радників із Китаю та відмовився підтримати Китай у його уповільненій війні проти Індії. Після заміни Хрущова Леонідом Брежнєвим 1964 року двосторонні відносини продовжували поступово погіршуватися, кульмінацією чого стали прикордонні сутички між двома комуністичними державами і подальше тяжіння Китаю до Сполучених Штатів.

Висновок

Як показують приклади Німеччини, Сполучених Штатів, Японії та Радянського Союзу, багато висхідних великих держав не люблять альянсів. Ці історичні приклади також говорять про те, що алергія Китаю на альянси, найімовірніше, буде тривалою і безсенсовною. Тривалість пояснюється тим, що всі чотири висхідні великі держави минулого століття не схилялися до союзів із сильними державами, навіть маючи справу з набагато сильнішим міжнародним системним тиском, ніж той, з яким стикається Китай сьогодні. Така поведінка не принесе Китаю користі, оскільки аналогічні дії сприяли тому, що Німеччина, Японія і Радянський Союз не змогли реалізувати свої амбіції як гегемонів.

Навіть якщо Китай змінить свій курс і укладе союз з Росією (як очікують деякі аналітики), історичні прецеденти говорять про те, що їхнє партнерство може виявитися тендітним і неефективним

Важливо зазначити, що навіть якщо Китай змінить свій курс і укладе союз із Росією (як очікують деякі аналітики), історичні прецеденти свідчать про крихкість і неефективність їхнього партнерства. Майбутній китайсько-російський союз, найімовірніше, стане таким самим хитким, як китайсько-радянський союз під час холодної війни, хоча ролі висхідної держави і могутнього, але недооціненого союзника поміняються місцями. При цьому він залишиться вразливим для американських дипломатичних та економічних стратегій, спрямованих на його руйнування.

Це не означає, що Китай сам по собі не може кинути виклик Вашингтону, як це робили Німеччина, Японія і Радянський Союз. Проте гарною новиною для американських політиків є те, що американська мережа альянсів у сукупності має стійку силову перевагу перед практично ізольованою Китайською Народною Республікою.

Про авторів

Еван Н. Резнік — старший науковий співробітник Школи міжнародних досліджень імені С. Раджаратнама, Наньянський технологічний університет, Сінгапур. Його книга Allies of Convenience: A Theory of Bargaining in U.S. Foreign Policy була опублікована видавництвом Колумбійського університету 2019 року. Публікував статті в журналах International Security, Security Studies, Journal of Strategic Studies, European Journal of International Relations та інших виданнях.

Ханна Елізе Сворн — аспірантка факультету політології Університету Джорджа Вашингтона. Її дослідницькі інтереси включають політику глобального економічного регулювання, права інтелектуальної власності, взаємозв'язок між регулюванням і політичною легітимністю в авторитарних державах, а також те, як малі держави маніпулюють регуляторними уподобаннями великих держав. Вона також опублікувала статтю про американсько-тайванські відносини в журналі International Affairs.