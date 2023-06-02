Відстрочка від мобілізації в Україні: адвокат розповів, як її отримати (відео)

Адвокат Роман Сімутін порадив громадянам обов'язково реєструвати заяву щодо надання відстрочки. За його словами, якщо цього не зробити, своє право на відстрочку неможливо буде довести навіть у суді.

В Україні триває загальна мобілізація, оголошена у зв'язку із вторгненням Росії до нашої країни. При цьому деякі категорії українців мають право на відстрочку від мобілізації з різних підстав. Як правильно з'явитися до Територіального центру комплектації (ТЦК), пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і подати документи на відстрочку розповів адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі.

Як підготуватися до візиту до ТЦК

Перегляньте ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чи є у вас підстави, за якими ви не підлягаєте мобілізації. Наприклад, у зв'язку з інвалідністю дружини чи батьків 1 чи 2 групи. Також слід заздалегідь підготувати оригінали документів із копіями.

Також адвокат рекомендує скласти заяву про надання відстрочки, посилаючись на зазначені документи.

"Якщо у вас є певні хвороби та проходили лікування, обов'язково приготуйте виписки з історії хвороби та заяву з вимогою долучити їх до особистої справи під час проходження ВЛК", – йдеться у повідомленні.

Відстрочка від мобілізації в Україні: як подати документи

У військкоматі необхідно зареєструвати заяву на надання відстрочки. Не просто віддати, а обов'язково зареєструвати, щоб на заяві поставили відмітку про її отримання.

"Бо дуже часто працівник ТЦК каже, що це не підстава для відстрочки, повертає заяву без реєстрації та направляє на ВЛК. Або ж хитрує та каже, що віддасте документи після проходження ВЛК. Але після проходження ВЛК вам одразу вручають мобілізаційне розпорядження і далі все ", – пояснює адвокат.

За його словами, військовозобов'язаний на етапі оновлення облікових даних вже не зможе підтвердити, що він мав обставини для відстрочки і в такому разі доведеться йти до суду. Доказом того, що людина повідомляла про наявність підстав для відстрочки є саме ця позначка на заяві. Без неї шансів виграти справу нема.

На завершення Роман Сімутін дав ще одну важливу пораду:

"Ніколи не передавайте оригінали документів представнику ТЦК — шантажуватимуть, скажуть, що повернуть після проходження ВЛК".

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ повідомляли, що не підлягають мобілізації громадяни, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання. Навіть якщо вони повідомляють про те, що мають друге громадянство, їх мають зняти з військового обліку в Україні.

31 травня адвокат Микола Максимов висловив думку, що наступним кроком у рамках мобілізації може бути скасування певних видів відстрочки від служби. Це можуть бути відстрочка за інвалідністю 3 групи або навчанням в аспірантурі.