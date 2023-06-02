"Головне, щоб побачила Росія": Зеленський висловився про початок контрнаступу ЗСУ (відео)

Президент пояснив журналістці, що контрнаступ — це "не кіно". Але коли він розпочнеться, Сили оборони України звільнятимуть окуповані території від загарбників.

У п'ятницю, 2 травня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що деокупація територій є головним результатом контрнаступу. Таку заяву він зробив на спільній пресконференції зі своїм естонським колегою Аланом Карісом.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи вже розпочався контрнаступ і як ми можемо його побачити, глава держави сказав:

"Це не кіно, мені складно сказати, як ви побачите контрнаступ. Головне, щоб це побачила Росія, і не тільки побачила, а й відчула. Особливо ми говоримо про ті війська, які окупували нашу територію. Деокупація наших територій — це і є результат контрнаступу", — сказав Зеленський.

За його словами, коли ЗСУ почнуть звільняти захоплені території від окупантів, буде зрозуміло, що контрнаступ уже йде.

Нагадаємо, 2 червня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що танки мають важливе значення для майбутнього контрнаступу української армії. За його словами, вони дадуть ЗСУ вогневу міць та перевагу на полі бою.

31 травня британський військовий аналітик Стюарт Кроуфорд висловив думку, що ЗСУ під час майбутнього контрнаступу можуть завдати удару вглиб російської території. Такий варіант можливий у разі, якщо українські захисники будуть "досить хоробрими", а західні союзники "не надто делікатними".