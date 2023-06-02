Український бліцкриг: удар ЗСУ у глиб Бєлгородської області розіб'є армію РФ на шматки, — експерт

Військовий аналітик Стюарт Кроуфорд вважає, що для здійснення такого удару українське командування має бути "досить сміливим", а Захід повинен не надто гидувати "ескалацією".

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Збройні сили України в ході майбутнього контрнаступу можуть завдати удару вглиб російської території. Такий варіант можливий у разі, якщо українські захисники будуть "досить хоробрими", а західні союзники "не надто педантичні", вважає британський військовий аналітик Стюарт Кроуфорд, давши 31 травня інтерв'ю газеті Express.

Звичайно, найбільш переважний і, можливо, найбільш очевидний варіант — це рух Сил оборони на південь із району Запоріжжя у напрямку Мелітополя і далі до північних берегів Азовського моря, зазначив Кроуфорд.

Цей маневр у разі успіху переріже сухопутний міст між Росією та Кримом та серйозно дезорієнтує російські сили на півдні України. Крім того, такий удар дасть можливість повернути на захід, згорнути російські сили в Херсонській області з загрозою Криму. Але окупанти добре знають про це, і тому вони підготували численні лінії оборони в глибину, щоб відразити удар.

Лінія фронту України. Джерело: Bild

Іншим варіантом може стати контрнаступ у районі Бахмута, де є можливість оточити російські війська. Однак існує ще одна можливість, яку можна реалізувати за "достатньої сміливості" українського командування — удар углиб російської території у Бєлгородській області.

Аналітик звернув увагу на слабкість у захисті регіону, де останнім часом точаться бої між російськими підрозділами та бійцями "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії".

"Що якщо українці скористаються цією слабкістю і завдадуть широкого лівого удару, який ударить по російській території в Білгородській області, а потім поверне на південь?" — розмірковує Кроуфорд.

Варіанти контрнаступу ЗСУ. Джерело: Express

На його думку, такий маневр дозволив би обійти російську "лінію Мажино" вздовж спірної демаркаційної зони та зайти їм у фланг — як це зробили німці із союзниками через Ардени у 1940 році під час Другої світової війни.

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"Такий обхідний шлях має багато позитивних сторін. Якщо українці досить сміливі, а Захід не надто гидує "ескалацією", то він усуває всі труднощі прямого нападу на підготовлені російські позиції", — наголосив аналітик.

Водночас залишається відкритим питання — чи має ЗСУ достатньо сил і засобів для здійснення такого плану. Однак, якщо такий варіант буде успішно реалізований, вважає Кроуфорд, то світ побачить стратегічну перемогу української армії ще до кінця 2023 року.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг 1 червня заявив, що Україна має достатні можливості для того, щоб звільнити свої території від російських окупантів. За його словами, Альянс надав Україні величезну кількість військової допомоги для того, щоб розпочати контрнаступ на території, які тимчасово перебувають під контролем РФ.