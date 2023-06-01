Україна має достатньо можливостей, щоб звільнити свої території, — Столтенберг

За словами генсека, країни НАТО надали Україні величезну кількість допомоги, але цього ще недостатньо. Допомога для Києва лише збільшуватиметься.

Related video

Україна має достатньо можливостей для того, щоб звільнити свої території від російських окупантів. Про це під час конференції в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Укрінформ" 1 червня.

За його словами, Північноатлантичний альянс надав Україні величезну кількість військової допомоги для того, щоб розпочати контрнаступ на території, які тимчасово перебувають під контролем РФ, проте цього ще недостатньо.

"НАТО надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що Україна зараз має достатньо можливостей, щоб звільнити окуповані території. Але нам потрібно робити більше", — йдеться в повідомленні.

Наразі країни-учасниці Альянсу готують багаторічний пакет допомоги для підтримки Києва та на нього виділять значне фінансування. Крім того, в Осло було обговорено питання підвищення рівня комісії НАТО-Україна до рівня Ради НАТО-Україна. Це значний крок, який у майбутньому допоможе створити спільний консультативний форум із Україною, де вона матиме рівні з іншими права за столом переговорів.

"Це забезпечить Україні стримування та оборону на довгостроковий період, а також допоможе відбудувати сектор безпеки та оборони при переході від доктрин, обладнання та навчання радянської ери до повної сумісності з НАТО", — наголосив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, 18 травня Єнс Столтенберг розповів, коли НАТО обговорить постачання винищувачів для ЗСУ. За його словами, спочатку треба вирішити питання з величезною кількістю боєприпасів, запчастин та техобслуговування авіації.