Зустрінемося у червні: Столтенберг розповів, коли НАТО обговорить постачання винищувачів для ЗСУ

Міністри оборони країн Альянсу постійно обговорюють можливості постачання Україні західних літаків. За словами генсека НАТО, треба вирішити питання з величезною кількістю боєприпасів, запчастин та техобслуговування авіації.

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Міністри оборони країн Північноатлантичного Альянсу обговорять питання можливих постачань Україні західних винищувачів на зустрічі у червні. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.

За словами генсека, постачання зброї Збройним силам України йшло за розвитком повномасштабної війни з Росією. Спочатку Захід приділяв увагу легким протитанковим озброєнням. Далі пішли в хід гаубиці, зенітні комплекси та танки.

Частина країн Євросоюзу — Польща та Словаччина — відправили в Україну старі винищувачі МіГ-29. У НАТО постійно обговорюють проблему передавання сучасних західних засобів, додав Столтенберг.

"Чекаю, що ця тема обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні", — зауважив він.

Дуже важливою проблемою є забезпечення функціонування збройових платформ. За словами генсека Альянсу, це потребує величезної кількості боєприпасів, запчастин та цілодобового техобслуговування.

Нагадаємо, що міністр оборони Британії Бен Воллес 17 травня відмовився передавати ЗСУ винищувачі Eurofighter Typhoon. Цей тип авіації, за його словами, вимагає відправлення в Україну груп фахівців, пілотів та інженерів.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 17 травня заявив про роботу "авіакоаліції" вже 2023 року. Міністр зазначив, що Франція та Великобританія показали лідерство з цього питання, а пріоритет для ЗСУ — це літаки F-16,