Під приводом стажування: в Росії зміцнили кордон курсантами , – Генштаб

У Генштабі повідомили про відправку російських курсантів на західний кордон. Тим часом 1 червня російські добровольці розпочали новий рейд у прикордонних районах Бєлгородської області.

Російське військове керівництво вирішило зміцнити західний кордон курсантами, виправдовуючись "проходженням стажування". Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що для зміцнення західного кордону було залучено близько 200 курсантів, яких озброїли стрілецькою зброєю та гранатометами.

"Так, 31 травня, близько 200 курсантів ІІІ курсу озброєних стрілецькою зброєю та гранатометами вже відправлено до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування", — йдеться у зведенні.

Рейд у Бєлгородську область

Тим часом 1 червня бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) знову прорвали російський кордон та ведуть бої зі Збройними силами РФ.

"Обіцяна командиром РДК друга фаза почалася! Путінська армія знову б'є по площах, хоча цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села!" — сказано у повідомленні добровольців.

Протягом дня бійці РДК повідомляли про обстріл з "Граду" будівлі Управління внутрішніх справ у Шебекіно Бєлгородської області та знищення російської військової техніки.

2 червня Легіон "Свобода Росії" (ЛСР) опублікував кадри з Шебекіно, зняті з безпілотника. На відео помітно стовп густого диму в районі міста та інші осередки займання по всій території.