Кращий підхід: у США достатньо ядерних ракет, щоб стримувати Китай та РФ одночасно, — ЗМІ

У Пентагоні, як пишуть журналісти, вважають, що до 2035 року Китай, ймовірно, збільшить свій ядерний арсенал більш ніж утричі до 1500 боєголовок.

У США вважають, що їм не потрібно більше ядерної зброї, щоб стримувати Росію та Китай одночасно. Так, ядерні сили Штатів мають "передовий потенціал". Про це сказав радник із національної безпеки Джейк Салліван, пише Reuters.

Салліван заявив, що Вашингтон дотримуватиметься обмежень на стратегічні ядерні озброєння, встановлені в новому договорі СНО 2010 року, до закінчення терміну дії документа у 2026 році. Але тільки є РФ робитиме те саме. При цьому Штати прагнуть переговорів як з Росією, так і з Китаєм.

За словами журналістів, слова Саллівана є пропозицією Пекіну та Москві усунути "великі тріщини" у глобальній системі безпеки, яка існує вже багато років для запобігання ядерній війні.

Видання пише, що Китай, який перебуває у напруженому протистоянні зі Сполученими Штатами через Тайвань, відмовився брати участь у діалозі щодо зниження ризику конфлікту з Вашингтоном і на цьому тижні відмовився від переговорів між міністрами оборони.

У Пентагоні вважають, що до 2035 року Китай, ймовірно, збільшить свій ядерний арсенал більш ніж утричі до 1500 боєголовок. Росія, яка пригрозила застосувати ядерну зброю у війні проти України, у лютому заявила, що припиняє участь у новому СНО.

За словами Саллівана, Сполучені Штати реалізують "нові стратегії", щоб впоратися з новими викликами. Серед них – модернізація вже наявних систем озброєння, так і створення нових неядерних засобів стримування, враховуючи гіперзвукові ракети.

"Сполученим Штатам нема потреби нарощувати наші ядерні сили, щоб перевершувати за чисельністю наших конкурентів, щоб успішно їх стримувати... Скоріше, стримування означає, що у нас є "кращий" підхід, а не "більше", — зазначив Салліван.

Нагадаємо, що політичний аналітик, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков розповів Фокусу, що російська ядерна зброя може і не з'явитися в Білорусі. Кремль погрожував перемістити ядерну зброю до Калінінграда, безпосередньо до кордонів НАТО та Криму – там навіть підготували сховище, але нічого з цього не реалізовано.

Крім того, майор швейцарської армії Клод Меєр розповів, що станеться, якщо Путін наважиться вдарити по Україні ядерною зброєю. Він заявив, що ефективно застосовувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні важко. Щоб досягти результату, Кремлю доведеться завдати кількох ударів.