Фінський сайт видалив 30 статей про війну в Україні: журналіст надсилав недостовірні відомості

Редакція видання Iltalehti пішла на “безпрецедентні” заходи після вивчення роботи репортера. Головний редактор Пертту Кауппінен повідомив, що зміст деяких публікацій викликав сумніви, зокрема й у читачів.

Фінський новинний сайт видалив 30 статей про війну в Україні після того, як з'ясувалося, що український журналіст-фрілансер повідомляв неточні подробиці щодо стану справ у Бахмуті, у тому числі надсилав фотографій, які були не його. Про це повідомляє сайт Iltalehti.

Після вивчення роботи репортера, редакція видання пішла на "безпрецедентні" заходи. Серед іншого, публікувалися звіти, інтерв'ю, тексти у форматі щоденників, а також аналітика того, що відбувається на полі бою.

Питання щодо достовірності даних, що публікуються, виникли після публікації про події в Бахмуті від 23 травня.

У досить довгій редакційній статті на сайті головний редактор Iltalehti Пертту Кауппінен повідомив, що зміст публікацій був сумнівним і не дивно, що читачі не вірили всьому, що було написано.

Редактор додав, що ці тексти не варто було публікувати і також послався на те, що в умовах бойових зіткнень практично неможливо верифікувати всю інформацію.

У ході розслідування також стало зрозуміло, що деякі з фотографій, які надав репортер, були не його або зроблені не в тому районі, про який згадував журналіст.

У результаті 30 публікацій довелося видалити через їхню недостовірність.

"Довіра з боку громадськості для нас дуже важлива. Тому доводиться вибачитися перед усіма читачами. Надалі робитимемо нашу роботу краще", — написав Кауппінен.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ розповіли про гаубиці FH70 в районі Бахмута.

Також повідомлялося, що у селі Клещеївка, в районі Бахмута, загинув музикант із Маріуполя. Данило Подибайло займався музикою, поезією та літературою.