Бюст Пушкіна серед руїни: у мережі з'явилися нові фото Бахмута після боїв

Окупанти вдарили по Будинку культури ім. Мартинова у Бахмуті ще у вересні 2022 року. Тоді всередині від гару почорніли всі стіни. Зараз, переживши зиму, приміщення перебуває у жалюгідному стані.

У Бахмуті, який тимчасово перебуває під контролем ЗС РФ та найманців ПВК "Вагнер", знищили Будинок культури імені Мартинова. Фотографії цієї локації опублікувало росмедіа Avia.pro (один із популярних військових порталів на території РФ) у п'ятницю, 2 червня.

ЗМІ стверджує, що фотографії робили самі найманці. На них можна роздивитися, у якому стані перебуває приміщення БК зараз.

Сходи, що ведуть на другий поверх, ще збереглися. А ось картину із зображенням Тараса Шевченка, Лесі Українки, давньоруських князів та інших видатних осіб, швидше за все, не вдасться врятувати, бо зображення надто постраждало від гару та кіптяви.

Непридатними стали й погруддя письменників, які були розміщені в БК. Так, у гіпсового Пушкіна уламками посічене обличчя.

Будівля зараз перебуває в стані, небезпечному для життя людей, які перебувають у ньому. У стінах зяють наскрізні проломи, а в деяких локаціях обвалюється стеля і видно арматуру.

За час запеклих боїв Бахмут дуже постраждав від ракетних обстрілів та пожеж За час запеклих боїв Бахмут дуже постраждав від ракетних обстрілів та пожеж За час запеклих боїв Бахмут дуже постраждав від ракетних обстрілів та пожеж За час запеклих боїв Бахмут дуже постраждав від ракетних обстрілів та пожеж За час запеклих боїв Бахмут дуже постраждав від ракетних обстрілів та пожеж

Нагадаємо, 1 червня стало відомо про те, що ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку. За словами командувача сухопутних військ, українські військові виконують інші важливі завдання, щоб не дати перехопити ворогові ініціативу.

А наприкінці травня військові та аналітики розповіли, що відбувається у Бахмуті зараз. Американські військові аналітики зазначали, що хоча Бахмут і був спустошений важкими боями, але поки жодна зі сторін конфлікту не отримала від битви за місто вигоди. У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (США) спрогнозували, що РФ незабаром може втратити контроль над містом.