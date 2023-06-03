Бюст Пушкіна серед руїни: у мережі з'явилися нові фото Бахмута після боїв
Окупанти вдарили по Будинку культури ім. Мартинова у Бахмуті ще у вересні 2022 року. Тоді всередині від гару почорніли всі стіни. Зараз, переживши зиму, приміщення перебуває у жалюгідному стані.
У Бахмуті, який тимчасово перебуває під контролем ЗС РФ та найманців ПВК "Вагнер", знищили Будинок культури імені Мартинова. Фотографії цієї локації опублікувало росмедіа Avia.pro (один із популярних військових порталів на території РФ) у п'ятницю, 2 червня.
ЗМІ стверджує, що фотографії робили самі найманці. На них можна роздивитися, у якому стані перебуває приміщення БК зараз.
Сходи, що ведуть на другий поверх, ще збереглися. А ось картину із зображенням Тараса Шевченка, Лесі Українки, давньоруських князів та інших видатних осіб, швидше за все, не вдасться врятувати, бо зображення надто постраждало від гару та кіптяви.
Непридатними стали й погруддя письменників, які були розміщені в БК. Так, у гіпсового Пушкіна уламками посічене обличчя.
Будівля зараз перебуває в стані, небезпечному для життя людей, які перебувають у ньому. У стінах зяють наскрізні проломи, а в деяких локаціях обвалюється стеля і видно арматуру.
Нагадаємо, 1 червня стало відомо про те, що ЗСУ призупинили наступ на Бахмутському напрямку. За словами командувача сухопутних військ, українські військові виконують інші важливі завдання, щоб не дати перехопити ворогові ініціативу.
А наприкінці травня військові та аналітики розповіли, що відбувається у Бахмуті зараз. Американські військові аналітики зазначали, що хоча Бахмут і був спустошений важкими боями, але поки жодна зі сторін конфлікту не отримала від битви за місто вигоди. У Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (США) спрогнозували, що РФ незабаром може втратити контроль над містом.