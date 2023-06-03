"Бахмутський сценарій": росіян закликали ховатися в Україні від обстрілів ЗС РФ (відео)

Армія Росії завдає хаотичних ударів по населених пунктах Білгородської області, сподіваючись вразити супротивника, повідомляють бійці Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого батальйону".

Легіон "Свобода Росії" заявив, що разом з українським командуванням відкриває гуманітарні коридори для евакуації жителів Білгородської області, які страждають від обстрілу регулярної російської армії. Про це пресслужба повідомила у Telegram, опублікувавши відеодокази.

Армія Росії обстрілює населені пункти Білгородської області, сподіваючись вразити сили Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) та "Російського добровольчого батальйону" (РДК). Як стверджує ЛСР, російські війська завдають хаотичних ударів по Білгородській області, "не зважаючи на цивільні втрати". 3 червня під обстріл потрапили населені пункти Шебекіно, Нова Таволжанка. На одному з опублікованих роликів показали наслідки атак у Муромі — над одним із будинків підіймається великий стовп диму.

"Армія режиму безперервно обстрілює позиції сил Легіону та РДК. За бахмутським сценарієм, вони авіацією та артилерією (РСЗВ "Град") рівняють із землею будинку цивільних", — наголосила пресслужба.

"Російський добровольчий корпус" також заявив про активні бойові дії на території Росії. Представники підрозділу запевняють, що вся Білгородська область стала повноцінною зоною бойових дій.

"Тут вам не "СВО", а справжня війна! Війна проти брехні та несвободи, за майбутнє Росії. Приєднуйтесь до нашої боротьби!", — Закликали добровольці.

Повідомляється також, що для порятунку мирних мешканців Легіон "Свобода Росії" та РДК домовилися з українським командуванням про створення гуманітарних коридорів для мешканців Білгородської області, які опинилися під обстрілами. Усіх охочих можуть евакуювати углиб України, де нададуть притулки та забезпечать "базові потреби". Для цього необхідно звернутися до представників ЛСР чи РДК.

У Легіоні додали, що до регіону перекинули підрозділ "Ахмат" для проведення інформаційних операцій. Вони нібито імітуватимуть захоплення населених пунктів та зніматимуть постановочні відео далеко від зони бойових дій.

2 червня писали, що бійці легіону "Свобода Росії" прорвалися до міста Шебекіно у Білгородській області, де точаться бої з регулярною армією РФ. Активні бойові дії велися напередодні в районі села Нова Таволжанка. За словами начальника штабу РДК Олександра "Фортуна", його підрозділ влаштовує диверсії і ведуть розвідку, просуваючись углиб країни.

2 червня також писали, що російська влада заявила про загибель мирних жителів у Білгородській області. Як запевняє губернатор В'ячеслав Гладков, до жертв серед цивільних призвів обстріл з боку ЗСУ.