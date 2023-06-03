"Ми досягнемо успіху": Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу

За словами президента, українцям потрібно більше західної зброї, але вони більше не можуть чекати, навіть якщо це призведе до великих втрат.

Україна вже готова розпочати контрнаступ для звільнення територій, окупованих російською армією. Так український президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal.

За словами глави держави, Сили оборони України досягнуть успіху під час довгоочікуваного контрнаступу, проте воно може забрати багато часу та завдати країні великих втрат. Він визнав, що Росія зберігає перевагу в повітрі, і без захисту від ворожої авіації багато українських солдатів загинуть під час бойових дій. Проте сухопутні війська України краще підготовлені та мотивовані, ніж окупанти, які утримують близько 20% української території на півдні та сході країни.

"Ми твердо віримо, що досягнемо успіху. Чесно кажучи, справи можуть піти по-різному, абсолютно по-різному. Але ми збираємося це зробити, і ми готові", — зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна хотіла б отримати від Заходу більше сучасної зброї для проведення операції, але не може відкладати наступ ще на кілька місяців. Наразі українці особливо потребують додаткових комплексів ППО Patriot американського виробництва, щоб прикривати війська під час просування, а мирних жителів від обстрілів з повітря. Зараз Україна має як мінімум дві батареї, але Зеленський хотів би збільшити їх кількість до 50, оскільки це єдина система, здатна перехоплювати деякі російські ракети.

Володимир Зеленський поділився, що лідери країн-союзників іноді ображаються на його різкий тон, але він не розуміє, чому Україні не дають потужнішу зброю, яка допоможе перемогти та зберегти життя. Крім того, Володимир Зеленський закликав Китай стримувати Росію. На його думку, якщо українці не зможуть зупинити росіян, то "звір відчує смак" і піде захоплювати інші землі.

2 травня Володимир Зеленський виступив на пресконференція з президентом Естонії Аланом Карісом. Він заявив, що головним результатом контрнаступу стане повна деокупація території України.

Володимир Зеленський також розповів про потреби ЗСУ на війні. За його словами, українській армії не вистачає комплексів Patriot, щоб збивати всі повітряні погрози.