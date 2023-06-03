Країни НАТО не хочуть приймати Україну через страх перед Росією, — Зеленський

Володимир Зеленський не чекає на вступ України до НАТО до закінчення війни, але сподівається отримати гарантії від керівництва Альянсу на саміті у Вільнюсі.

Деякі країни-учасниці НАТО не хочуть бачити Україну в Альянсі через страх перед Росією. Український президент Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

У липні у Вільнюсі, столиці Литви, відбудеться саміт НАТО, на якому Україна розраховує уточнити терміни вступу до організації. За словами Володимира Зеленського, деякі країни надто бояться прямої конфронтації з Росією, тому затягують процес, проте на Альянс все більше тиснуть, закликаючи надати українцям певні гарантії безпеки та визначити їхній шлях до членства. Президент не чекає, що НАТО прийме Україну, доки на її території йде війна з Росією, але хоче почути від партнерів обіцянку про вступ до Альянсу вже після перемоги.

"Якщо нам не дадуть сигнал у Вільнюсі, я вважаю, що Україні немає сенсу бути на цьому саміті", — сказав він. На запитання, чи може Київ отримати такий сигнал, глава держави відповів: "Не знаю. Я чесно не знаю".

Як нагадало WSJ, у 2008 році НАТО заявила, що прийме Україну до своїх лав, але не назвав конкретних термінів. Україна подала заявку на членство минулого року, але США, неофіційний лідер організації, ухиляється від обговорення умов вступу, а натомість зосередилися на наданні військової допомоги.

2 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна не втягуватиме жодну країну НАТО у війну з Росією. Виступаючи на пресконференції у Києві президент додав: Київ не шукає альтернативи, але потребує гарантій безпеки.

1 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україну необхідно підготувати до закінчення війни. Північноатлантичний Альянс має намір продовжити підтримувати Україну і після завершення бойових дій, щоб запобігти новому вторгненню.