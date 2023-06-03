"Сатаністи понесли покарання": під Мар'їнкою "кадирівці" удрапали після пострілів ЗСУ (відео)

Бойовики Кадирова, яких перекинули на Донеччину для штурмів, не встигли понаступати через роботу українських артилеристів. "Боги війни" поцілили просто в авто з вояками, після чого ті побігли у найближчу посадку.

Під Мар'їнку на Донеччині завезли "кадирівців" — спецпризначенців підрозділу "Ахмат" і полку "Північ-Ахмат". Вони мають штурмувати на цій ділянці фронту. Втім їхній наступ застопорили українські артилеристи, вгативши по авто "кадирівців", в яких ті їхали наступати. Про це повідомив речник Одеської ВА Сергій Братчук.

"Підрозділи Кадирова знову накивали пʼятами від українських снарядів у Марʼїнці, адже вони можуть тільки відрощувати бороду та позувати на телефони. Цього разу вони позували на наш дрон, де показали реальність своєї сили — швидко бігати, наклавши в штани", — написав Братчук.

На опублікованих кадрах видно, як артилерія ЗСУ підкараулила авто чеченських бойовиків і влучно поцілила просто під колеса. Після вибуху браві "кадирівці" хутко дременули у найближчу лісосмугу і там розчинилися.

Нагадаємо, що 31 травня Кадиров заявив, що їм "набридло чекати" і що "сатаністи понесуть заслужене покарання" і оголосив про наступ "кадирівців" на Донбасі та плани окупувати низку населених пунктів. Глава Чечні заявив, що на Марʼїнський напрямок було передислоковано бойовиків підрозділів "Ахмат"та "Північ-Ахмат". Ними командує майор Апти Алаудінов

Раніше повідомлялося, що 29 травня Кадирова закликали захопити Кривий Ріг. За словами вояки ЗС РФ Хусейна Джамбетова, в українському місті перебувають "саме ті, хто їм потрібний".