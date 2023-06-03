У мережі показали рідкісні кадри використання ЗСУ гаубиць OTO Melara Mod 56 з Іспанії (відео)

Гаубиця калібру 105 мм призначена спеціально для використання у гірничо-піхотних підрозділах.

У мережі з'явилися відео, на якому Сили оборони України використовують 105-мм гаубицю італійського виробництва OTO Melara Mod 56, передану Іспанією. Відповідне відео почали публікувати 3 червня.

Зазначимо, що на початку листопада 2022 року міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала передачу Україні батареї із шести таких гаубиць, а також навчання українських військових.

Що відомо про OTO Melara Mod 56

Згідно з відкритими джерелами, OTO Melara Mod 56 — це італійська 105-мм гаубиця, спеціально розроблена для гірничо-піхотних підрозділів. Стовбур цієї зброї має довжину 14 калібрів. Вона має можливість здійснювати вогневу підтримку на відстані понад 10 км з високою швидкістю стрільби до 10 пострілів за хвилину. Кут нахилу зброї може змінюватись у межах від -7 до +65 градусів, забезпечуючи гнучкість та точність при стрільбі.

Гаубиця OTO Melara Mod 56 Фото: Вiкiпедiя

Особливістю OTO Melara Mod 56 є легкий поділ на 12 компонентів, що дозволяє транспортувати його в розібраному вигляді. Італійська армія спеціально передбачила цю особливість для можливості переміщення вогневої сили навіть з використанням мулів. Без захисного щита гаубиця може бути перевезена всередині гусеничного бронетранспортера M113, який використовується для десантування військ.

Усього було виготовлено понад 2300 примірників OTO Melara Mod 56, і до сьогодні він залишається на озброєнні приблизно у 30 країнах.

Нагадаємо, 2 червня бійці ЗСУ розповіли про роботу гаубиці FH70 під Бахмутом. Українські захисники зазначили, що західна артилерія більш точна та далекобійна, ніж радянські зразки.

Раніше, 30 травня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський провів розмову із представниками британської оборонної компанії BAE Systems, яка займається виготовленням танків Challenger та гаубиць М777. Йшлося про налагодження виробництва машин безпосередньо в Україні.