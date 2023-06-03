Не Залужним єдиним: у РФ оголосили про загибель начальника ГУР Буданова (фото)

Для більшої "правдивості" поширюваної інформації пропагандисти використали логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України. У редакції заперечили причетність до фейку.

Російський пропагандист Руслан Осташко повідомив про загибель в результаті ракетного удару очільника ГУР Міноборони України Кирила Буданова. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, пославшись на українські ЗМІ.

"У Національному центрі "Український дім" розпочали підготовку до похорону "дуже серйозної людини", повідомляють українські медіа. Прощання відбудеться найближчим часом. Робітники сказали, що ховатимуть Кирила Буданова, який загинув після нещодавньої ракетної атаки на ГУР. Перевірити цю інформацію поки неможливо. Чекаємо на офіційне підтвердження", — проінформував пропагандист.

Видання Telegraf, чий логотип використали для поширення цієї інформації спростовує свою причетність до неї.

"Російські пропагандисти вже зганьбилися із заявами про смерть головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, проте на цьому не зупинилися і тепер почали поширювати інформацію про те, що голова ГУР Міноборони Кирило Буданов нібито загинув під час ракетного удару. При цьому, щоб додати своїм фантазіям правдоподібності, вони вкинули від імені українських ЗМІ та навіть використали для цього стилістику сайту "Телеграф". "Телеграф" не публікував інформації такого змісту, а тому подібні заяви є не більш ніж безглуздим фейком для російського споживача", — заявили у виданні.

Нагадаємо, що від початку травня російська пропаганда почала поширювати фейки про поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яке він отримав внаслідок російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном. Щоб нарешті спростувати заяви пропагандистів і заспокоїти українців Валерій Федорович вийшов на зв'язок.

У Росії оголосили в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це стало відомо 30 травня з електронної бази розшуку Міністерства внутрішніх справ РФ.