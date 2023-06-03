Потрібно більше: у Зеленського заявили про нестачу озброєнь для успішного контрнаступу

За словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, для ефективної операції зі звільнення окупованих територій потрібно більше бронетехніки та артилерії.

Заступник глави Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що Україна недостатньо зброї для проведення успішного контрнаступу. Про це він сказав в інтерв'ю британській газеті The Times, опублікованому 3 червня.

Жовка зазначив, що для початку ефективної контратаки необхідно використати усі доступні кошти.

"Якщо ви хочете розпочати успішний контрнаступ, вам потрібно все, що є у вашому розпорядженні, зокрема артилерія, бронетехніка та танки, тому, ймовірно, у нас їх недостатньо", — сказав Жовква британським журналістам.

Жовква також згадав, що Володимир Зеленський в останній місяць відвідав багато країн через необхідність отримання більшої кількості зброї. Ці поїздки були спрямовані на пошук можливостей для зміцнення військового потенціалу України та закупівлі нових озброєнь.

Нагадаємо, в інтерв'ю для WSJ, опублікованому 3 червня, Володимир Зеленський розповів, що Україна готова до анонсованого раніше контрнаступу. За його словами, армія готова до операції, проте невідомо скільки часу вона займе. Також президент зазначив, що контрнаступ може спричинити великі втрати для країни.

Нагадаємо, 2 травня Володимир Зеленський заявив, що головним результатом контрнаступу стане повна деокупація країни.