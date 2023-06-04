Бійці РДК та ЛСР викликали губернатора Бєлгородської області Гладкова на переговори (відео)

За словами добровольців, настав час поговорити про те, яке майбутнє чекає на РФ. В обмін на розмову бійці обіцяють віддати двох полонених російських військових.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову розпочати мирні переговори без зброї. Про це повідомляє пресслужба формування 4 червня.

За словами добровольців, вони готові в якості "жеста доброї волі" віддати російських військових, яких їм вдалося взяти в полон. Натомість вони вимагають лише поговорити особисто з В'ячеславом Гладковим. Водночас вони планують обговорити складну ситуацію в Бєлгородській області, про майбутнє регіону, а також про те, якою буде Російська Федерація.

Обов'язковою є умова, щоб губернатор прибув на зустріч без зброї.

"Приїжджайте на машині швидкої допомоги особисто, у супроводі водія без зброї. Я прийду особисто з представником ЛСР і полоненими. Зовсім нещодавно ви отримали орден мужності, тож виявите справжню громадянську мужність", — ідеться в повідомленні.

Зустріч має відбутися до 17:00 за місцевим часом. Бійці РДК і ЛСР готові будуть віддати двох полонених, тому рішення лише за губернатором.

"Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї та забрати додому двох громадян Росії, простих солдатів, яких ви та ваше політичне керівництво відправило на цю бійню. До зустрічі!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що РДК і ЛСР у Бєлгородській області використовували західну техніку. Таку думку висловили журналісти видання The Wahsington Post.

Також 3 червня добровольці з РДК заявили про новий рейд на територію Росії. Бійці розповіли, що намагатимуться закріпитися в районах, де місцева влада втекла, а люди покинули свої будинки.