Вибухи у Підгородному: з'явилася нова інформація про постраждалих дітей (фото)

За словами голови регіону, троє дітей та підлітків перебувають у лікарні після операції. Одну дитину – дворічну Лізу – з-під завалів зруйнованого будинку дістали вже неживою.

Як мінімум одна дитина з неповнолітніх, які постраждали під час ракетної атаки ЗС РФ у передмісті Дніпра у суботу, 3 червня, перебуває у лікарні у тяжкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Лисак у своєму офіційному телеграм-каналі в неділю, 4 червня.

За словами посадовця, зараз у лікарні проходять лікування кілька постраждалих дітей.

Один із них — 6-річний Давид. Після ракетного удару квартира сім'ї перетворилася на руїну. Але хлопчику та його батькам вдалося вибратися з-під завалів. Нині хлопчик у реанімації.

У тяжкому стані перебуває 15-річний Олександр. У підлітка множинні травми, струс мозку, переломи. У сусідній із ним палаті також проходить лікування 11-річний Денис.

Медики розповіли голові Дніпропетровської ОВА, що всіх постраждалих дітей прооперували.

"Юні пацієнти одужують. Якщо так буде й надалі, невдовзі переведуть їх до звичайних палат", — прокоментували стан дітей лікарі.

Під час ракетної атаки на передмістя Дніпра постраждали діти Фото: Сергій Лисак / Telegram

Вибухи у Підгородному 3 червня: що говорять у РФ

Прес-служба Міноборони РФ заявляє, що ЗС РФ атакували нібито не житловий будинок із мирними жителями, а цех зі збирання українських безпілотників. У зведенні за 4 червня йдеться про те, що "Збройні Сили Російської Федерації завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування по об'єктах противника на військових аеродромах".

Крім того, у профільному міністерстві країни-противника вважають, що під час обстрілу території увечері 3 червня та в ніч на 4 червня військові уразили командні пункти, радіолокаційні пости, українську авіаційну техніку, а також сховища з озброєнням та боєприпасами.

Нагадаємо, 4 червня стало відомо, що ЗС РФ під час ракетної атаки пошкодили аеродром біля Кропивницького. Дві російські ракети не вдалося збити над Україною в небі й вони пошкодили оперативний аеродром.

ЗМІ також писали про те, що за інформацією голови Дніпропетровської ОВ Сергія Лисака, під час обстрілу ЗС РФ 3 червня передмістя Дніпра постраждали 13 людей, троє з них — діти.