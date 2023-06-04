Губернатор Білгородської області РФ погодився зустрітися з бійцями РДК та ЛСР

В'ячеслав Гладков заявив, що зустрінеться з бійцями РДК протягом найближчої години, але при цьому уточнив, що у Новій Таволжанці триває бій.

В'ячеслав Гладков, губернатор Білгородської області Росії записав звернення, в якому заявив, що згоден зустрітися з бійцями РДК та легіону "Свобода Росії", які раніше запропонували йому зустрітися у храмі у Новій Таволжанці в обмін на двох російських військових, взятих у полон.

Нагадаємо, Нова Таволжанка – це село у Шебекінському районі Білгородської області. І два дні тому бійці РДР та ЛСР постили відео бою звідти з російськими військовими.

Гладков заявив, що побачив відеозвернення, назвав бійців РДК і легіону "Свобода Росії" "негідниками, вбивцями та фашистами" і заявив, що зараз триває бій у Новій Таволжанці.

Потім він висловив сподівання, що "всі ДРГ будуть знищені", а потім таки погодився зустрітися, але не в призначеному місці.

"Єдине, що мене зупиняє від переговорів з ними, це наші пацани, які перебувають у їхніх руках. Швидше за все, вони їх убили, як би важко мені це не було говорити, але якщо вони живі, то з 17.00 до 18.00 — МАПП" Шебекіно". Все", — заявив Гладков.

Нагадаємо, пропозиція РДК та ЛСР звучала так:

"Якщо ви сьогодні до 17:00 з'явитесь до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Білгородської області. Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї та забрати додому двох громадян РФ, простих солдатів, яких ви та ваше політичне керівництво відправило на цю бійню".

Отже, судячи з повідомлення Гладкова, пропозицію добровольців про місце зустрічі він не прийняв.

До Гладкова командиру "Російського добровольчого корпусу" Денису Нікітіну відповів власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Він заявив, що готовий замість Гладкова надіслати одного зі своїх високопоставлених заступників. А також повідомив, що готовий особисто зустрітися із президентом Зеленським.

"Деніс, якщо ніхто не приїде у певне місце за полоненими, готовий надіслати одного зі своїх високопосадовців для того, щоб їх забрати. Якщо приїде на це місце Володимир Олександрович Зеленський, готовий прибути сам", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, російські добровольці заявили про те, що вони заходять до передмістя Шебекіно у Білгородській області РФ. На підтвердження Легіон "Свобода Росії" показав нові відео боїв із російськими військовими на території Білгородської області поблизу Шебекіно.

А радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про ці події, зазначивши, що те, що відбувається всередині Російської Федерації, можна розглядати як кінець епохи "путінської стабільності".