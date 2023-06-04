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Воєнний фокус Російсько-українська війна РДК та "Свобода Росії" зайшли у Бєлгородську область

Губернатор Білгородської області РФ погодився зустрітися з бійцями РДК та ЛСР

Фото: Відкриті джерела

В'ячеслав Гладков заявив, що зустрінеться з бійцями РДК протягом найближчої години, але при цьому уточнив, що у Новій Таволжанці триває бій.

В'ячеслав Гладков, губернатор Білгородської області Росії записав звернення, в якому заявив, що згоден зустрітися з бійцями РДК та легіону "Свобода Росії", які раніше запропонували йому зустрітися у храмі у Новій Таволжанці в обмін на двох російських військових, взятих у полон.

Нагадаємо, Нова Таволжанка – це село у Шебекінському районі Білгородської області. І два дні тому бійці РДР та ЛСР постили відео бою звідти з російськими військовими.

Гладков заявив, що побачив відеозвернення, назвав бійців РДК і легіону "Свобода Росії" "негідниками, вбивцями та фашистами" і заявив, що зараз триває бій у Новій Таволжанці.

Потім він висловив сподівання, що "всі ДРГ будуть знищені", а потім таки погодився зустрітися, але не в призначеному місці.

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"Єдине, що мене зупиняє від переговорів з ними, це наші пацани, які перебувають у їхніх руках. Швидше за все, вони їх убили, як би важко мені це не було говорити, але якщо вони живі, то з 17.00 до 18.00 — МАПП" Шебекіно". Все", — заявив Гладков.

Нагадаємо, пропозиція РДК та ЛСР звучала так:

"Якщо ви сьогодні до 17:00 з'явитесь до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Білгородської області. Тому сьогодні до 17:00 у вас є можливість поспілкуватися без зброї та забрати додому двох громадян РФ, простих солдатів, яких ви та ваше політичне керівництво відправило на цю бійню".

Отже, судячи з повідомлення Гладкова, пропозицію добровольців про місце зустрічі він не прийняв.

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До Гладкова командиру "Російського добровольчого корпусу" Денису Нікітіну відповів власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

Він заявив, що готовий замість Гладкова надіслати одного зі своїх високопоставлених заступників. А також повідомив, що готовий особисто зустрітися із президентом Зеленським.

"Деніс, якщо ніхто не приїде у певне місце за полоненими, готовий надіслати одного зі своїх високопосадовців для того, щоб їх забрати. Якщо приїде на це місце Володимир Олександрович Зеленський, готовий прибути сам", — сказав Пригожин.

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, російські добровольці заявили про те, що вони заходять до передмістя Шебекіно у Білгородській області РФ. На підтвердження Легіон "Свобода Росії" показав нові відео боїв із російськими військовими на території Білгородської області поблизу Шебекіно.

А радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився про ці події, зазначивши, що те, що відбувається всередині Російської Федерації, можна розглядати як кінець епохи "путінської стабільності".