Майбутня чемпіонка: маленька гімнастка без ноги повернулася у великий спорт (відео)

Олександра Паскаль у 2022 році під час ракетного обстрілу отримала тяжкі поранення та втратила ногу. Проте, отримавши сучасний протез і пройшовши реабілітацію, маленька українська гімнастка повернулася у великий спорт і вже виграла змагання.

Маленька українська гімнастка Олександра Паскаль, якій після тяжкого поранення медики ампутували ногу, виступила на своєму першому змаганні після операції. Про це написала уповноважена президента України з прав дитини й дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами чиновниці, 3 червня вона отримала відео від матері дівчинки. На відеокадрах Саша Паскаль виконує гімнастичний номер на першому змаганні після операції. Це стало можливо завдяки тому, що дівчинці встановили протез. Вона пройшла реабілітацію в Австрії та вже в березні повернулася до тренувань. Гімнастикою дівчинка займається з 3-х років.

"Я дивилася та не могла повірити, як швидко вона реабілітувалася! А найголовніше, яка ж потужна мотивація має бути в 7-річної дівчинки, щоб так реактивно повернутися в художню гімнастику з протезом ноги", — написала Герасимчук.

Вона також порадила українцям запам'ятати ім'я Олександри Паскаль, оскільки в майбутньому з такими амбіціями та силою волі вона стане олімпійською чемпіонкою.

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ повідомили подробиці про дівчинку, яка загинула від ракетного удару ЗС РФ. Вікторії було дев'ять років. Дівчинка займалася дзюдо й за тиждень до смерті здобула перемогу в змаганнях.

Також 7 травня Фокус писав про те, як живе 6-річна Саша Паскаль, яка під час обстрілу ЗС РФ курортного міста Затока отримала тяжке поранення. Лікарям довелося ампутувати дівчинці кінцівку. Після операції Саша понад два тижні провела в кормі.