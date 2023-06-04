Бійці ЛСР та РДК розповіли, що тепер зроблять зі взятими в полон військовими ЗС РФ (відео)

Кількість полонених бійців помітно побільшала, але губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков так і не приїхав на призначену зустріч, щоб забрати їх.

Взятих у полон у Бєлгородській області солдатів ЗС РФ "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" передадуть в український обмінний фонд, про що вони повідомили у відеозверненні після того, як губернатор В'ячеслав Гладков не приїхав на раніше озвучену зустріч, щоб забрати армійців.

"Як ми й очікували, пан Гладков не вважав за потрібне, не знайшов у собі мужності обміняти свій дорогоцінний час на життя і свободу, як він встиг висловитися, "наших пацанів". Ось ті самі "наші пацани", яких пан Гладков "убив" нашими руками у своєму відео. Як ви встигли помітити…, ваших пацанів у нашому полоні стало набагато більше", — каже один із представників РДК і ЛСР.

Другий додав, що полонені чоловіки не з власної волі взяли в руки зброю:

"Скоро до них дійде вся підлість і несправедливість розв'язаної Путіним війни. Тоді, можливо, в найближчому майбутньому вони стануть у наші лави, лави тих, хто звільнить Росію від путінської диктатури".

Під час звернення згадано, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив піти на поставлені умови. Він заявив, що готовий замість Гладкова надіслати одного зі своїх високопосадовців, а також повідомив, що може особисто зустрітися з президентом Зеленським.

"Ви, пане Гладков, умови нам більше не диктуєте. Також хочу зазначити, що раз губернатор не контролює ситуацію в регіоні, не знає, скільки пацанів перебуває в нашому полоні, ми спілкуватимемося з тими, хто ухвалює рішення в Москві. Долю цих хлопців ми вже вирішили. Вони будуть передані українській стороні для процедури обміну", — заявили військові.

Спочатку Гладков висловлював готовність поговорити з бійцями РДК і легіону "Свобода Росії", які раніше запропонували йому зустрітися в храмі у Новій Таволжанці в обмін на двох російських військових, взятих у полон.

Губернатор заявив, що побачив відеозвернення, назвав бійців РДК і легіону "Свобода Росії" "падлюками, негідниками, вбивцями та фашистами" та повідомив, що зараз триває бій у Новій Таволжанці. Він поставив свої умови щодо зустрічі, проте вона так і не відбулася.

Раніше Фокус писав, що РДК і ЛСР у Бєлгородській області використовували західну техніку.