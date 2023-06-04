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Воєнний фокус

Бійці ЛСР та РДК розповіли, що тепер зроблять зі взятими в полон військовими ЗС РФ (відео)

Фото: Скриншот | Бійці РДК і ЛСР показали полонених бійців ЗС РФ

Кількість полонених бійців помітно побільшала, але губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков так і не приїхав на призначену зустріч, щоб забрати їх.

Взятих у полон у Бєлгородській області солдатів ЗС РФ "Російський добровольчий корпус" і легіон "Свобода Росії" передадуть в український обмінний фонд, про що вони повідомили у відеозверненні після того, як губернатор В'ячеслав Гладков не приїхав на раніше озвучену зустріч, щоб забрати армійців.

"Як ми й очікували, пан Гладков не вважав за потрібне, не знайшов у собі мужності обміняти свій дорогоцінний час на життя і свободу, як він встиг висловитися, "наших пацанів". Ось ті самі "наші пацани", яких пан Гладков "убив" нашими руками у своєму відео. Як ви встигли помітити…, ваших пацанів у нашому полоні стало набагато більше", — каже один із представників РДК і ЛСР.

Другий додав, що полонені чоловіки не з власної волі взяли в руки зброю:

"Скоро до них дійде вся підлість і несправедливість розв'язаної Путіним війни. Тоді, можливо, в найближчому майбутньому вони стануть у наші лави, лави тих, хто звільнить Росію від путінської диктатури".

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Під час звернення згадано, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив піти на поставлені умови. Він заявив, що готовий замість Гладкова надіслати одного зі своїх високопосадовців, а також повідомив, що може особисто зустрітися з президентом Зеленським.

"Ви, пане Гладков, умови нам більше не диктуєте. Також хочу зазначити, що раз губернатор не контролює ситуацію в регіоні, не знає, скільки пацанів перебуває в нашому полоні, ми спілкуватимемося з тими, хто ухвалює рішення в Москві. Долю цих хлопців ми вже вирішили. Вони будуть передані українській стороні для процедури обміну", — заявили військові.

Спочатку Гладков висловлював готовність поговорити з бійцями РДК і легіону "Свобода Росії", які раніше запропонували йому зустрітися в храмі у Новій Таволжанці в обмін на двох російських військових, взятих у полон.

Губернатор заявив, що побачив відеозвернення, назвав бійців РДК і легіону "Свобода Росії" "падлюками, негідниками, вбивцями та фашистами" та повідомив, що зараз триває бій у Новій Таволжанці. Він поставив свої умови щодо зустрічі, проте вона так і не відбулася.

Раніше Фокус писав, що РДК і ЛСР у Бєлгородській області використовували західну техніку.