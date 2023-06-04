Сильно вплине на переговори: у Байдена розповіли, чого чекати від контрнаступу ЗСУ

Помічник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що основне завдання ЗСУ на сьогодні — досягти максимально можливого прогресу на полі бою.

Контрнаступ ЗСУ може допомогти Києву відбити "стратегічно важливу територію", яку зараз контролює російська сторона. Про це заявив помічник американського лідера з нацбезпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN у публікації від 4 червня.

"Ми впевнені, що контрнаступ дозволить Україні відбити в Росії стратегічно важливі території", — сказав Салліван.

Однак про які саме території йдеться, політик не уточнив.

За його словами, США допомагатимуть Україні стільки, скільки ще знадобиться для того, щоб відновити свою територіальну цілісність.

Станом на сьогодні основне завдання для нашої країни та країн-союзниць — досягти максимально можливого прогресу на полі бою, що дозволить Україні зайняти найвигіднішу позицію за столом майбутніх мирних переговорів.

Журналісти під час інтерв'ю також запитали в Саллівана про те, як вплине контрнаступ ЗСУ на театр бойових дій і чи наблизить він настання миру.

Помічник Байдена з нацбезпеки прямо не відповів на це запитання. Однак він запевнив представників медіа в тому, що вдалий контрнаступ України матиме великий вплив на переговори між Україною та Росією, які все одно стануться в майбутньому.

Нагадаємо, ексглава ЦРУ 4 червня заявив про те, що контрнаступ ЗСУ буде дуже сильним і досягне кульмінації в перші 3-4 дні. Генерал Девід Петреус вважає, що Україна зможе перекрити Росії сухопутний коридор до Криму, але сам півострів звільнити поки що не вдасться.

Також ЗМІ писали про те, що 3 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. За словами глави держави, Сили оборони України досягнуть успіху під час довгоочікуваного контрнаступу, проте він може забрати багато часу та завдати країні великих втрат. Він визнав, що Росія зберігає перевагу в повітрі, і без захисту від ворожої авіації багато українських солдатів загинуть під час бойових дій.