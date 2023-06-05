Тривога в Бєлгородській області: влада Росії не знає, як реагувати на рейди РДК і ЛСР, – ISW

В Інституті вивчення війни вказують, що місцеві чиновники явно не координують дії з Міноборони РФ щодо відбиття тиску російських добровольців. Москва захопилася інфовійною, а реальних кроків для захисту прикордонних областей від нападів немає.

Російська влада не погоджує дій і не знає, як реагувати на атаки на Бєлгородську область. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 4 червня.

Бійці "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) 4 червня здійснили новий рейд у Бєлгородській області. Вони продовжують діяти у регіоні, зазначили фахівці.

Далі в ISW звернули увагу на повідомлення губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова про бої у Новій Таволжанці. А в Міноборони РФ заявляли про відступ партизанів через удар підрозділів Західного військового округу та Прикордонної служби.

Гладков відповідав на вимогу РДК та ЛСР поговорити про обмін російськими військовополоненими. Спершу чиновник погодився зустрітися, але за деякий час відмовився.

"Суперечливі відповіді влади та нові повідомлення про рейди в Бєлгородській області говорять про те, що російське керівництво не вирішило, як реагувати на все це. Можливо, Міноборони та Гладков не координують дії", — додали експерти.

Москва зосереджена на інформаційному тлі, але реальних кроків для запобігання нападам на прикордонні області Росії немає, йдеться у звіті.

За оцінками ISW, рейди та обстріли Бєлгородської області дедалі частіше стають предметом критики військового керівництва Росії. Активно це використовує голова групи найманців ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

"Він критикує Міноборони, наголошуючи на відсутності реакції міністра оборони Росії Сергія Шойгу, начальника Головного штабу Сухопутних військ Олександра Лапіна та начальника Генерального штабу армії РФ Валерія Герасимова", — заявили в інституті.

Пригожин також відповів саркастичною заявою, що в Росії є проблема з людьми, "які мають яйця". А серед ультранаціоналістів не схвалюють дії Гладкова за його готовність вести переговори з РДК і ЛСР, а також за нездатність послідовно інформувати громадськість про ситуацію в Бєлгородській області, зазначили в ISW.

Нагадаємо, що представники РДК та ЛСР обіцяли передати взятих у полон в Бєлгородській області російських військових Україні для поповнення обмінного фонду.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк 4 червня заявив про кінець "путінської стабільності" в Росії. Тепер на них чекає хаос і постійні обстріли ЗС РФ житлових будинків.