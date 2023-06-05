"Вагнерівці" взяли в "полон" підполковника ЗС Росії, – Пригожин (відео)

Офіцер армії РФ, який назвав себе командиром 72-ї бригади заявив, що в стані алкогольного сп'яніння обстріляв транспортний засіб "вагнерівців" через "особисту неприязнь".

Ватажок російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив офіцера російських військ Романа Веневітіна в обстрілі його найманців. У Telegram-каналі його пресслужба опублікувала відео з затриманим військовим.

Окупант називає себе командиром 72-ї бригади. Він заявив, що в стані алкогольного сп'яніння обстріляв транспортний засіб "вагнерівців" у зв'язку з "особистою неприязню". Також російський військовий повідомив, що раніше він і його товариші по службі роззброїли групу найманців.

Відео стало відповіддю пресслужби Пригожина на запитання про те, хто мінував шляхи відходу найманців із Бахмута. Голова ПВК раніше стверджував, що це робили російські військові за наказом Міноборони.

"Тримайте вишеньку на торті, щоб не залишалося ніяких сумнівів", – сказано у дописі ватажка найманців.

"Вагнерівці" вступили в бій з військовими РФ

Євген Пригожин стверджував, що бійці регулярних військ РФ спочатку замінували дороги у тилу "вагнерівців". Згодом найманці спробували знешкодити вибухові пристрої, але у їхній бік почали стріляти.

Подія могла відбутися 17 травня, коли представники ПВК зафіксували групу військових Міноборони РФ, які з невідомої їм причини мінували дороги у тилу. При спробі розмінувати фугаси та протитанкові міни війська нібито намагалися ліквідувати представників приватної кампанії. Внаслідок інциденту постраждав автомобіль "Урал", що належить ПВК. У військової вантажівки пробило двигун.

Нагадаємо, 4 червня Пригожин визнав, що українські військові підрозділи частково контролюють околиці Бахмута. Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський відвідав бійців Сили оборони на передовій і поділився їхніми новими успіхами. Водночас очільник ПВК "Вагнер" був змушений підтвердити що українські захисники залишаються на місці на Бахмутському напрямку.