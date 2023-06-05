ВПС Іспанії планують модернізувати 50-річні літаки F-5B, щоб літати на них до 2030 року

Винищувачі 3 покоління використовуються для навчання льотчиків. Разом з процесом модернізації Міноборони працює над заміною F-5BM на сучасніші літаки.

У Міністерстві оборони Іспанії планують виділити 40 млн євро щоб модернізувати флот винищувачів 3 покоління F-5B. Про це повідомляє Infodefensa.

Літаки F-5B використовуються як навчально-бойові машини. Загалом у ВПС Іспанії є в строю 19 винищувачів F-5BM. На початку 2000-х вони вже проходили модернізацію, проте зараз оборонне відомство хоче провести її знову. Оновлення має дозволити використовувати літаки до 2030 року. Якщо під час першої модернізації покращення стосувалися авіоніки, то нинішня стосуватиметься інших систем.

Зазначається, що озвучені 40 млн євро на модернізацію більші, ніж раніше заплановані 25 млн євро. Проте і термін експлуатації хочуть подовжити на 2 роки, бо спочатку озвучувались плани експлуатувати до 2028 року. Таким чином, вік деяких F-B сягне 60 років.

Також у Міноборони працюють над тим, щоб замінити навчально-бойові літаки на нові. Серед основних варіантів — M-346 від Leonardo або ж T-50 від KAI. Їх можуть ввести в експлуатацію до 2028 року.

Нагадаємо, 1 червня в США розбився літак F-5, який використовується у Повітряних силах як літак-агресор.

19 травня ЗМІ писали, що турецькі ВПС експлуатують літаки F-4E Terminator, які також знаходяться в строю майже 50 років.