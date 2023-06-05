Бої під Шебекіно: бійці РДК та ЛСР проникли в Нову Таволжанку річкою Сіверський Донець

Російські пабліки повідомляють, що 20 добровольців зайняли три будинки в населеному пункті, після чого розпочався бій із підрозділами Міноборони РФ.

Бійці Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) та "Російського добровольчого корпусу" (РДК) 4 червня на трьох плавзасобах висадилися на пляжі та проникли до населеного пункту Нова Таволжанка Бєлгородської області в районі вулиці Пєсчаная. Усього в операції брали участь 20 людей, повідомляє канал Baza.

Після висадки бійцям ЛСР і РДК вдалося зайняти три будинки, але згодом їх було заблоковано. Через деякий час підійшли російські підрозділи ЗС РФ і почався бій.

"Близько 17 години розпочався бій, під час якого група була витіснена на територію України", — йдеться у повідомленні.

Нова Таволжанка. Місце висадки добровольців у районі пляжу на вулиці Піщана

При цьому Міністерство оборони РФ повідомило, що співробітниками ФСБ було виявлено спробу проникнення добровольців у Нову Таволжанку через річку. Але по бійцях було завдано артилерійського удару, і вони були змушені відійти.

На каналі РДК було опубліковано відео, у коментарі якого сказано, що передова штурмова група РДК і ЛСР зайшла з боями в передмістя Шебекіно.

Нагадаємо, згідно з даними інтерактивної карти DeepStateMAP в результаті рейдів бійців РДК та ЛСР на території Бєлгородської області могла утворитися "сіра зона" площею 10 кв. км. Аналітики зазначили, що це результат невдалих спроб ЗС РФ відбити атаки навіть після передислокації додаткових сил Міноборони.

Колишній ватажок проросійських бойовиків Ігор Стрєлков (Гіркін) розкритикував реакцію російської влади на ситуацію у Бєлгородській області. За його словами, їм не вдалося запобігти перетворенню частини регіону на поле бою, а підрозділи Міноборони РФ змушені діяти за правилами, нав'язаними бійцями РДК та ЛСР.