Критична ситуація: Кличко та Камишін доповіли про стан укриттів у столиці (фото)

За словами міністра стратегічної промисловості, половина перевірених об'єктів не готова до експлуатації. Мер Києва пообіцяв чиновникам "кадрові чистки", якщо ситуація з укриттями найближчим часом не зміниться.

Половина укриттів у Києві не готова до того, щоб прийняти людей під час атаки БПЛА чи ракетних ударів. Про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі у понеділок, 5 червня.

"Наразі перевірено вже третину укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", — написав Камишін.

Він також опублікував діаграму, на якій видно, що станом на 5 червня у столиці проінспектували 1849 укриттів. Із них 50% готові прийняти людей під час ракетної атаки по Києву. Водночас 596 укриттів не відповідають вимогам. Людям небезпечно перебувати у таких бомбосховищах.

Крім того, не вдалося з'ясувати стан 242 бомбосховищ, оскільки їх не вдалося відкрити.

Звіт про перші результати рейду з перевірки бомбосховищ у столиці опублікував також мер Віталій Кличко.

Судячи з діаграми, яку політик показав у своєму телеграм-каналі, найгірша ситуація з бомбосховищами у Подільському районі столиці. Там 80% укриттів не відповідають вимогам безпеки. Дещо краща ситуація в Солом'янському районі, але там теж 55% укриттів небезпечні для людей. У Голосіївському та Деснянському районах столиці непридатними визнали половину бомбосховищ.

Віталій Кличко також нагадав, що місто минулого і цього року виділило районам 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.

"Звертаю увагу голів районних держадміністрацій: за результатами перевірки, щодо голів районів із найгіршими показниками будуть подальші звернення до президента щодо кадрових рішень", — наголосив мер столиці.

Таким чином, якщо ситуація з бомбосховищами не зміниться найближчим часом, свої посади можуть втратити Сергій Коваленко (тво голови Подільського р-ну), Ірина Чечотка (Солом'янський р-н), Сергій Садовий (Голосіївський р-н) та Дмитро Ратніков (Деснянський) р-н).

Недоступність укриттів для людей під час повітряної тривоги — ще одна проблема Києва, за словами голів районних державних адміністрацій, які сьогодні, 5 червня, прозвітували перед градоначальником.

Чиновники наголосили на проблемності доступу людей до приміщень, що перебувають у приватній власності або в оренді, але є приміщеннями подвійного призначення. Тобто такими, що мають пускати киян під час повітряної тривоги.

У Києві існує ще одна проблема з укриттям: люди мають доступ не до всіх бомбосховищ Фото: Віталій Кличко / Telegram

Нагадаємо, 2 червня президент України Володимир Зеленський відреагував на скарги мешканців Києва на закриті бомбосховища під час обстрілу Збройних сил Російської Федерації. За словами українського президента, недбалість у питаннях доступності укриттів під час обстрілів неможливо прикрити "якимись виправданнями".

Українці масово почали скаржитися на недоступність укриттів після того, як під час російського обстрілу 1 липня одне зі сховищ у Деснянському районі Києва виявився закритим. У момент, коли кияни знаходилися біля укриття, стався приліт, внаслідок чого загинули троє людей, зокрема дитина.