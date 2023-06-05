Просунулися на понад 300 метрів: в ЗСУ повідомили подробиці боїв на Луганщині (відео)

Командуванню 92 механізованої бригади вдалося швидко встановити наміри ворога, тому певна кількість особового складу противника і техніки були знищені в районах зосередження.

Українським захисникам вдалося просунутися на понад 300 метрів та закріпитися на вигідних рубежах на Сватівському напрямку. Про це 24 Каналу розповів Юрій Федоренко, командир роти 92 ОМБр.

Загарбники намагалися здійснювати ударно-штурмові дії на лінії зіткнення. Наші воїни передбачили наміри противника та завдали йому потужного удару.

Федоренко розповів, що підрозділи ЗСУ віртуозно відпрацювали по ворогу. Російські окупанти накопичили сили та засоби, але цього їм не вистачило для прориву. Командуванню 92 механізованої бригади вдалося швидко встановити наміри ворога, тому певна кількість особового складу противника і техніки були знищені в районах зосередження.

"Ворог здійснював ударно-штурмові дії на усій лінії зіткнення зі Сватівського напрямку", — пояснив він.

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Командир роти 92 ОМБр додав, що українські артилеристи ефективно виконали завдання та влучними пострілами змусили гармати військ Російської Федерації замовчати. Згодом піхотинці відбили російську навалу та здійснити контрударні дії, внаслідок чого вдалося покращити становище на деяких напрямках.

Боєць зазначив, що противник за чисельністю переважає українські підрозділи. Все ж це не завадило українським воїнам здійснити успішний маневр. З його слів, все це вдалося завдяки духу та сміливості захисників та захисниць, які на передовій демонструють високий рівень військових професійних навичок.

"Наші хлопці та дівчата роблять неймовірні речі, що не вкладається в голову", — додав Федоренко.

Нагадаємо, 4 червня пресслужба 3-ої окремої штурмової бригади показала, як танки ЗСУ пішли на штурм у районі Бахмута. Важка українська бронетехніка на Бахмутському напрямку підійшла впритул до локації, де засіли загарбники, знищивши їхні позиції. Танки ліквідували осередки росіян, які перебували в густій рослинності.