Брюссель звернув увагу на кадри з Бєлгородської області, де добровольці використали техніку із США. За словами прем'єр-міністра Олександра де Кроо, бельгійська сторона ставиться до подібних фактів дуже серйозно.

Прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо 5 червня заявив, що Брюссель має намір звернутися до Києва за роз'ясненнями щодо повідомлень про те, що гвинтівки бельгійського виробництва використовували "проукраїнські сили для боротьби з російськими військами" на західному кордоні Бєлгородської області Росії. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Наше міністерство оборони та його розвідувальні служби розпочали розслідування та запитують інформацію, щоб визначити, що саме сталося", — сказав де Кроо.

За його словами, Збройні сили України отримували від західних союзників зброю за умови, що вона буде використовуватися на українській території з метою захисту цієї території. Тому Брюссель хоче переконатися, що ці умови суворо дотримуються.

Тим часом бельгійський прем'єр відмовився коментувати можливу ситуацію, за якої буде встановлено, що такі умови українською стороною було порушено.

"Ми не повинні забігати вперед, але ми аналізуємо ситуацію і поставимося до цього дуже серйозно", — наголосив де Кроо.

Нагадаємо, 3 червня журналісти The Washington Post повідомили про наявність у добровольців, які атакували прикордонну область Білгородської області з території України, гвинтівок бельгійського виробництва, а також зброї та техніки з США та Чехії.

За словами американських оглядачів, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" використовували як мінімум чотири тактичні машини, спочатку надані Україні Сполученими Штатами та Польщею.

Аналізуючи відео від 22 травня, журналісти зазначили, що на кадрах помічено три машини американські машини MRAP. Крім того, в руках добровольців були бельгійські гвинтівки і принаймні одна протитанкова зброя АТ-4, яка широко використовується у військах США та Заходу.

"Це викликає питання про ненавмисне використання обладнання, наданого НАТО, та зобов'язань Києва щодо забезпечення безпеки техніки, що постачається його прихильниками... Офіційні особи США та Заходу наполягають на тому, щоб Україна ретельно відстежувала потоки зброї на мільярди доларів, що надходять до країни", — зазначено у публікації.

У свою чергу, політичний координатор ЛСР Ілля Пономарьов сказав, що легіон є частиною міжнародної коаліції добровольців, нагляд за яким здійснюють українські військові. Однак у цьому випадку бійці використовували "трофеї", які російські війська захопили в українців, а потім відбили назад, тому його застосування цілком прийнятне.