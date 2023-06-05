РФ викуповує назад запчастини для озброєння, яке продавали в Індію та Мʼянму, – ЗМІ

За даними журналістів, Москва викуповує запчастини для ракет та далекоміри для танків, бо власних запасів не вистачає.

Державні оборонні компанії РФ викуповують назад запчастини для військової техніки, яку раніше продавали в Індію та Мʼянму. Про це 5 червня повідомило японське видання Nikkei.

Аналіз видання виявив, що РФ закуповує деталі для танків та ракет, які раніше експортувалися в Мʼянму та Індію. Є ймовірність, що вони так роблять для вдосконалення старої зброї, для війни проти України. Компанія ImportGenius надала дані щодо митного оформлення поставок до Росії.

Виявилось, що "Уралвагонзавод", який виробляє танки, імпортував з Мʼянми військової продукції на 24 млн доларів. При цьому у документах компоненти були зареєстровані як ті, що виготовлені "Уралвагонзаводом".

На думку старшого офіцера сил самооборони Японії Нобуюкі Акатані, коди системи для реімпортних товарів свідчать про те, що РФ викупила 6775 візирів та 200 камер. Ймовірно, це є оптичні далекоміри.

"Росія має на зберіганні багато старих Т-72 [танків], які потребують модернізації та можуть бути відправлені на передову згодом. Можу додати, що оптика є великою проблемою для російського ВПК. Цілком імовірно, що вони таким чином намагаються отримати оптику", — заявив Олег Ігнатов, російський аналітик Міжнародної кризової групи.

Також частина деталей проходила як дефектні, але їх було забагато, щоб вони виглядали, як гарантійний випадок.

РФ викупає запчастини в Індії

Російське конструкторське бюро машинобудування викупило в Міноборони Індії 6 компонентів для приборів нічного бачення для ракет "земля-повітря" за 150 тисяч доларів. Закупівля відбувалась у серпні та листопаді 2022 року. Індія є найбільшим замовником озброєння у РФ.

Нагадаємо, 5 червня ЗМІ вперше отримали докази, що РФ закуповує зброю в Ірані. Вони отримали документ за вересень 2022 року, в якому йдеться про боєприпаси та гармати.

20 травня президент Зеленський вперше зустрівся з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. Зустріч відбулася на теренах G7.