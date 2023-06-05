РФ закуповує зброю у Ірана: ЗМІ вперше отримали докази співпраці на понад 1 млн доларів

Журналісти отримали документи, які свідчать про продаж боєприпасів та запчастин до танків та гаубиць. В Україні та Британії вже пообіцяли вжити заходів, якщо контракт виявиться автентичним.

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Іран продає Росії стволи для танків Т-72 та гаубиць, а також боєприпаси. Про це 5 червня повідомляє Sky News, які отримали копію документів.

Журналісти переглянули 16-сторінковий документ, який датований 14 вересня 2022 року. Отримана документація є першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси РФ для війни проти України. Про це заявило проінформоване джерело з питань безпеки. Окрім цього джерело передало документи про постачання стволів для танка Т-72 і гаубиць, а також снаряди для них.

Отримані журналістами документи Фото: skynews РФ закуповує боєприпаси у Тегерана Фото: skynews

Зазначається, що виданню не вдалося самостійно перевірити автентичність документів. У посольствах РФ та Ірану не стали відповідати на запит прокоментувати ситуацію, а також підтвердити чи спростувати автентичність.

"Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів… Ми вважаємо, що він на 100% автентичний", — заявив співрозмовник видання.

Автори показали документу українському премʼєр-міністру Денису Шмигалю під час візиту у Велику Британію у травні, а також міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверлі. Київ та Лондон планують розслідувати автентичність матеріалів, а також вжити заходів, якщо документи виявляться достовірними.

Нагадаємо, 5 червня у британській розвідці заявили, що РФ протягом травня запустила понад 300 іранських-дронів камікадзе Shahed.

2 червня ЗМІ писали, що Іран представив літак Simorgh, який є вкраденою копією українського літака Ан-140.